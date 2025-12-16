osage »³¸ý¥±¥ó¥¿¤¬¸ì¤ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥êー¡×¤Î»×¤¤½Ð¡£¡Ö½é¿´Ëº¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥êー¡Ù¤ò½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿Æü¡Ø¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤¿½Ö´Ö¡¢´¿À¼¤äÇï¼ê¤¬¤º¤Ã¤ÈÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êosage¡¿»³¸ý¥±¥ó¥¿¡Ë
ÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤êMC¤Ç½Ð±é¤·¡¢²»¤Î¥»¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¡£12·î¤Ï4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦osage¤«¤é¡¢»³¸ý¥±¥ó¥¿¡ÊVo,Gt¡Ë¤¬Ã´ÅöMC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
12·î16Æü¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥êー¡×¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¡¢osage¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥êー¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È»³¸ý¤¬¶Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡£
¡Ö¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï²æ¡¹¡¢osage¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡£2024Ç¯8·î7Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Î1È¯ÌÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Í¡£¤¹¤´¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ç²¿²ó¤âÉ¡²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éB¥á¥í¤ÎÉôÊ¬¤È¤«²»¥Ï¥á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤È³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ò¸ì¤Ã¤¿»³¸ý¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢·ëÌÚÍªÀèÀ¸¤Î¡Ø·¯¤òËº¤ì¤ëÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤ÎÈÖ³°ÊÔ¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÄ°¤¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥Ñー¤Ê¥Æ¥ó¥Ý´¶¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2ËÜ¤Î¥®¥¿ー¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢B¥á¥í¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÙ¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÉÕ³ä¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¶Ê²òÀâ¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤¬2024Ç¯¤Î7·î27Æü¡¢½ÂÃ«WWW X¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÈ¯É½¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£È¯É½¤Î½Ö´Ö¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î´¿À¼¤äÇï¼ê¤¬¤º¤Ã¤ÈÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーÈ¯É½»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖÂÎ´¶¤Ç2Ê¬¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡© ¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯´¶Æ°Åª¤Ç²¹¤«¤¤¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£¤Ç¤â¤¢¤ÎÌë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¡Ø½é¿´Ëº¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡£¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤â¥á¥¸¥ãー1È¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤éµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë¹½¡¢åÌÌ©¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÏ¿¤ê¤âÉáÃÊ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Æ¥¤¥¯¼è¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï²¿²ó¤âÏ¿¤êÄ¾¤·¤Æ¡£¡Ø¤º¤¤¤Ö¤óµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥êー¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ê¥¹¥Êー¤ËÁ¦¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤Êosage¤ÏºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤ò11·î26Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëEP¡Ö²Î¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¤À¡×¤¬2026Ç¯1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¤Ï¡¢J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¤ÇËè½µ·îÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØGRANDMARQUEE¡Ù²ÐÍËÆü¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¡£ÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤ê¤ÇMC¤òÃ´Åö¤·¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤òËè²ó°ì¶Ê¤º¤Ä¾Ò²ð¡£Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØTHE FIRST TIMES¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿MC¤Î¸ÀÍÕ¤â¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç¾Ò²ð¡£radiko¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å¤«¤é1½µ´Ö¡¢»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed music¡Ù³µÍ×
12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00-18:50¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¡¢17:52º¢¤ËÊüÁ÷
¢¨J-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÇËè½µ²ÐÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë120ÉÃ¤ÎÄ¹¼ÜCM´ë²è
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×
2026.1.14 ON SALE
DIGITAL EP¡Ö²Î¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¤À¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
osage OFFICIAL SITE
https://osage-official.com/