TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSNSが更新。12月15日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』出演時のオフショットが公開され、その圧倒的な脚の長さと抜群のスタイルに注目が集まっている。

■TXT、美しさ際立つ完成度の高いビジュアルにファン歓喜

同番組で彼らは、新曲を特別アレンジした「Can’t Stop（Holiday Ver.）」を披露。放送後、グループのXに公開された番組出演時の衣装での記念ショットが公開された。

左から、SOOBIN（スビン）はプリントTシャツにボルドーカラーの王子様風ジャケットを合わせた上品な装い。HUENINGKAI（ヒュニンカイ）はボルドーカラーのボトムスに黒のブルゾンを合わせ、プラチナブロンドのヘアが際立つスタイルに。BEOMGYU（ボムギュ）はモノトーンコーデにノーカラーのグレージャケットを重ね、柔らかな雰囲気を演出。YEONJUN（ヨンジュン）はスタンドカラーのレザージャケットでクールな存在感を放ち、TAEHYUN（テヒョン）はゴールドを思わせるボトムスに黒のジャケットで凛々しい印象を与えている。

さりげなくホリデーカラーを取り入れたスタイリングは、全体的に細身のシルエットで統一され、体の半分はあろうかというメンバーたちの脚の長さを一層強調。歌番組のオフショットとは思えないほど、完成度の高いビジュアルを切り取った1枚となっている。

なお、番組のXには、「本番直前ショット」としてポーズ違いのショットも公開されている。

SNSでは「今日も安定的にカッコ良すぎた」「本当足長いな…」「日に日に足長くなってない？」「みんなの脚の長さが異次元だったので、これからもスキニーのロングパンツでお願いします」「Holidayバージョン、素敵なクリスマスプレゼントだねありがとう」「日本でたくさん歌番組出てくれてありがとう」などさまざまな感想が寄せられている。

■TOMORROW X TOGETHER、メンバーが次々に笑顔で壁サイン

また、番組の公式Instagramには、ボムギュ、ヨンジュン、ヒュニンカイ、スビン、テヒョンの順に壁にサインしていく“サインムービー”も公開。メンバーはそれぞれカメラににこやかな表情を向けている。

