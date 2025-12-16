サザンオールスターズのドキュメンタリームービーがU-NEXTにて独占配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

サザンオールスターズのドキュメンタリームービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』が、12月25日よりU-NEXTにて独占配信されることが決定した。

■ファンの熱望に応え配信が決定！

サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のリリースを記念し、11月にオフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」会員向けに特別配信されたドキュメンタリームービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』。

本作は、デビュー45周年を迎えた2023年から始動したアルバム制作、そして全国ツアーの全行程に密着。予期せぬトラブルや年齢と向き合う現実など、一見すると順風満帆に見えたプロジェクトの裏側にあった数々のドラマを、ありのままに撮影。メンバー、サポートミュージシャン、スタッフへのインタビューも交えながら、サザンオールスターズが音楽に向かい合い続ける姿を嘘偽りなく記録した、約2時間に及ぶリアルバンドドキュメンタリーとなっている。

11月のファンクラブ向け特別無料配信を終えると、「ここまで見せてくれるとは思わなかった」「胸が熱くなった」といった声が相次ぎ、大きな反響を呼んだ本作。また、「ファンクラブだけでなく、多くの人に見られるようにしてほしい」「何回も見れるように配信してほしい」といった熱望の声や問い合わせが非常に多かったこともあり、それに応えるべく、このたびU-NEXTにて独占配信されることが決定した。

活動47年を超えてなお、変わり続けることを恐れず、“変態”し続けるロックバンドの姿をU-NEXTで目撃しよう。

■配信情報

U-NEXT『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』

12/25（木）12:00～配信

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』

■関連リンク

「U-NEXT×サザンオールスターズ プロジェクト」特設サイト

https://t.unext.jp/r/sas

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp

