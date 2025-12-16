「Green Parks」とサンリオの人気キャラクターがコラボ！「ハローキティ」「ポチャッコ」「マロンクリーム」の心ときめく大人かわいいアイテムが登場
ストライプインターナショナルが展開するブランド「Green Parks(グリーン パークス)」から「サンリオキャラクターズ」とのコラボアイテムが登場！2025年12月12日から全国のGreen Parks店舗(一部除外店舗あり)と、ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売中だ。
【写真】Green Parks×「ハローキティ」「ポチャッコ」「マロンクリーム」コラボアイテムを見る
今回のコラボキャラクターは、「ハローキティ」「ポチャッコ」「マロンクリーム」とサンリオの人気キャラをラインナップ！トレンドのベロアキルティング素材を使用したバッグや、レザー調素材でシックな印象のマルチケース、各種ポーチなど、全6種類を展開。ホリデーシーズンのギフトとしてもぴったりな、大人かわいいアイテムがそろう。
■バッグやポーチほか、キティたちと一緒におでかけしたくなる！「Green Parks ×サンリオキャラクターズ」をチェック！
「チャーム付きベロアバッグ」(3990円)は、愛らしいチャームとリボンアクセントがポイントのトートバッグ。トレンド感のあるベロアキルティング生地が存在感を上げてくれるほか、肩掛かけが可能な長めの持ち手とスクエアフラットで使い勝手もいいデザイン。シンプルなフォルムはスタイリングにも合わせやすく、多彩なシーンで重宝するおすすめアイテムだ。
バッグやスマホショルダーにもジョイントできるコンパクトな「マルチケース」(2480円)。上質感のあるレザー調素材を使用し、カジュアルすぎないところもGOOD！フラップ付きで使い勝手のいい仕様もうれしいポイントだ。リップなどを収納できる縦長フォルムのほか、メイク直しにも便利なミラー付き。チャームがさり気なく揺れる愛らしいデザインも魅力！
アップリケ刺しゅうがキュートなポイントのオリジナル「キルトポーチ」(2480円)。ふっくらとしたキルティング仕上げでシーズナルムードのある生地感もおしゃれなポイントだ。プラス、小物収納にちょうどいい大きさとファスナージップ仕様なのも便利！自分使いはもちろん、贈り物としても喜ばれそうなアイテムだ。
■キュートなチャーム類で自分好みにアレンジしても！
それぞれ単体でも活躍するほか、バッグなどに装着して出かけたら、気分上々！の各種チャームも発売。「モチーフ付チャーム」(2480円)は、キラキラと輝くラインストーンのデザイン。メタルタグやレザー調モチーフ、パールパーツを合わせた、揺れ感も愛らしいひと品だ。大ぶりサイズで存在感たっぷりに演出できる点と、簡単に付け替え可能なのも高ポイント。
いつものバッグにプラスするだけで存在感たっぷりに印象付けてくれるおしゃれなデザインの「キラキラファーチャーム」(2480円)。ラインストーンのモチーフやメタルボールリボン、ファーやパラコードなど、華やかで旬テイストな組み合わせが好評。ハート型のカラビナ付きで、自分好みにアレンジも楽しめる、キラキラと愛らしいチャーム。
■キティちゃんの愛らしいプリントがGOODなエコバッグも登場
フェイスモチーフを存在感たっぷりに仕上げた、キティちゃん柄のプリントが印象的な「ポーチ付きエコバッグ」(2990円)。バッグは小さく折り畳んでファスナー式のフェイスモチーフに収納できるほか、カラビナが付いているので、バッグなどに取り付けてアクセントチャームとしても楽しめる。
「Green Parks」×「サンリオキャラクター」が贈る、心ときめくポイントをぎゅっと詰め込んだコラボアイテムの数々で、冬のおでかけを思う存分楽しもう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No. L656005
