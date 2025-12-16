米津玄師、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』入場者プレゼント第7弾に新規コメントを寄稿

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大ヒット公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第7弾として、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を振り返る豪華冊子『メモリアルコレクション』が、12月20日より配布されることが決定した。

■米津玄師が手掛けたこれまでの「レゼ篇」イラストも収載

『メモリアルコレクション』には、原作者・藤本タツキの鑑賞後新規のインタビューに加え、米津玄師の新規寄稿コメント、そして、藤本タツキ、米津玄師、スタッフ陣のこれまでの「レゼ篇」イラストが収録。表紙は、キャラクターデザイン杉山和隆によりデンジとレゼが描き下ろしされた。

その他にも、メインアニメーター庄一によるデンジとレゼの新規版権、制作スタッフによる公開前のカウントダウンイラスト＆新規コメント、海外イベントで公開されたイラスト、これまで公開されたキービジュアルなど、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を振り返るメモリアルな一冊となっている。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、公開より12月14日までの87日間で観客動員数628万人、興行収入96.1億円を突破。グローバルでは100以上の国で公開され、12月7日時点で1億1824万ドル（約184 円 1ドル＝156円換算）を突破と大炸裂している。

貴重な特典をぜひ、この機会に手に入れよう。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「1991」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」

2026.02.26 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/

