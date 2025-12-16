YOSHIKI¡ØYOSHIKI CLASSICAL¡Ù¤Îµ°À×¤òÃ©¤ëÆÃ½¸¤¬WOWOW¤ÇÊüÁ÷·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
YOSHIKI¤ÎÆÃ½¸¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éWOWOW¤Ë¤Æ¿ô¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£ÈëÂ¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Û¤«¡¢±Ç²è¡ØYOSHIKI¡§UNDER THE SKY¡Ù¤âÇÛ¿®ÊüÁ÷·èÄê
Âè1ÃÆ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤òÉñÂæ¤Ë¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ØHegra Candlelit Classics¡Ù¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£°Ê¸å¡¢2014Ç¯¤Î½é¥½¥í¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÌÏÍÍ¤ä2017Ç¯¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥«ー¥Í¥®ー¥Ûー¥ë¸ø±é¤Ê¤É¡¢¡ØYOSHIKI CLASSICAL¡Ù¤Îµ°À×¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
YOSHIKI¤Î³èÆ°¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿WOWOW¤ÎÈëÂ¢¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯6·î¤Ë¤Ï½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿²»³Ú¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØYOSHIKI¡§UNDER THE SKY¡Ù¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤â·èÄê¡£
YOSHIKI¤Î²áµî¤«¤éºÇ¿·¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
WOWOW¡ØYOSHIKI Special Program on WOWOW¡Ù
¡ý¡ØYOSHIKI at Hegra Candlelit Classics in Saudi Arabia¡Ù
[2026Ç¯]
01/24¡ÊÅÚ¡Ë20:00～
¢¨WOWOW¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤ÆÊüÁ÷/WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1¥õ·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¢¨¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯11·î20Æü
¢¨¼ýÏ¿¾ì½ê¡§¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¢¥ë¥¦¥é¥Ø¥°¥é
¡ý¡ØYOSHIKI CLASSICAL World Tour part 1 ～Special Version～¡Ù
[2026Ç¯]
2·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1¥õ·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡ý¡ØDocumentary of YOSHIKI CLASSICAL World Tour¡Ù
[2026Ç¯]
2·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1¥õ·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡ý¡ØYOSHIKI CLASSICAL SPECIAL feat. Tokyo Philharmonic Orchestra at Carnegie Hall in New York City¡Ù
[2026Ç¯]
3·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1¥õ·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¢¨¼ýÏ¿Æü¡§2017Ç¯1·î13Æü
¢¨¼ýÏ¿¾ì½ê¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¥Ë¥åー¥èー¥¯¥«ー¥Í¥®ー¥Ûー¥ë
¡ý¡ØYOSHIKI CLASSICAL 2018 ～»ç¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Ìë～ YOSHIKI with Philharmonic Orchestra¡Ù
[2026Ç¯]
4·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1¥õ·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¢¨¼ýÏ¿Æü¡§2018Ç¯11·î15Æü
¢¨¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¥Ûー¥ëA
¡ý¡ØYOSHIKI CLASSICAL with Orchestra 2022 in JAPAN¡Ù
[2026Ç¯]
5·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1¥õ·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¢¨¼ýÏ¿Æü¡§2022Ç¯9·î19Æü
¢¨¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¥Ûー¥ëA
¡ý¡ØYOSHIKI¡§UNDER THE SKY¡Ù
[2026Ç¯]
6·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1¥õ·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØYOSHIKI Special Program on WOWOW¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.wowow.co.jp/music/yoshiki/
YOSHIKI OFFICIAL SITE
https://jp.yoshiki.net/