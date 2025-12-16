「日経225ミニ」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限5242枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5242枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5242( 5242)
SBI証券 5793( 2965)
ソシエテジェネラル証券 2223( 2223)
楽天証券 2071( 743)
松井証券 597( 597)
三菱UFJeスマート 302( 174)
マネックス証券 156( 156)
フィリップ証券 151( 151)
JPモルガン証券 115( 115)
インタラクティブ証券 85( 85)
日産証券 64( 64)
ドイツ証券 13( 13)
BNPパリバ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 277( 237)
楽天証券 204( 154)
ソシエテジェネラル証券 131( 131)
ABNクリアリン証券 99( 99)
マネックス証券 61( 61)
フィリップ証券 25( 25)
三菱UFJeスマート 20( 18)
JPモルガン証券 16( 16)
日産証券 14( 14)
松井証券 13( 13)
ゴールドマン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 133073( 133073)
ソシエテジェネラル証券 59189( 59189)
SBI証券 69465( 39161)
松井証券 18238( 18238)
楽天証券 35283( 18173)
バークレイズ証券 14118( 14118)
サスケハナ・ホンコン 11071( 11071)
日産証券 6014( 6014)
JPモルガン証券 4589( 4589)
三菱UFJeスマート 7536( 3774)
マネックス証券 3025( 3025)
ゴールドマン証券 2189( 2189)
ビーオブエー証券 1169( 1169)
フィリップ証券 1134( 1134)
みずほ証券 957( 957)
ドイツ証券 505( 505)
モルガンMUFG証券 517( 501)
インタラクティブ証券 422( 422)
東海東京証券 276( 276)
岩井コスモ証券 204( 204)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース