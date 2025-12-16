「日経225ミニ」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限1万5520枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5520枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15520( 15520)
ソシエテジェネラル証券 9531( 9531)
SBI証券 7950( 3350)
楽天証券 5349( 2029)
松井証券 1014( 1014)
インタラクティブ証券 518( 518)
三菱UFJeスマート 711( 491)
マネックス証券 357( 357)
フィリップ証券 237( 237)
日産証券 121( 121)
JPモルガン証券 44( 44)
ゴールドマン証券 26( 26)
ドイツ証券 19( 19)
立花証券 14( 14)
光世証券 10( 10)
バークレイズ証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
岩井コスモ証券 6( 6)
共和証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
豊証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 269( 269)
SBI証券 180( 136)
ソシエテジェネラル証券 92( 92)
マネックス証券 60( 60)
フィリップ証券 54( 54)
楽天証券 139( 45)
松井証券 42( 42)
日産証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 27( 19)
JPモルガン証券 17( 17)
ドイツ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 212180( 212180)
ソシエテジェネラル証券 120052( 120052)
SBI証券 79130( 39378)
サスケハナ・ホンコン 29928( 29928)
松井証券 27923( 27923)
バークレイズ証券 24999( 24999)
楽天証券 43188( 21414)
日産証券 13808( 13808)
JPモルガン証券 10226( 10226)
三菱UFJeスマート 12288( 6750)
ビーオブエー証券 5290( 5290)
モルガンMUFG証券 5051( 5051)
マネックス証券 4937( 4937)
ゴールドマン証券 4949( 4933)
BNPパリバ証券 4469( 4469)
野村証券 4672( 4384)
みずほ証券 3722( 3707)
広田証券 3005( 3005)
東海東京証券 2961( 2961)
フィリップ証券 2155( 2155)
SMBC日興証券 15( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース