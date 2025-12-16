「TOPIX先物」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限6559枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6559枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6559( 6559)
ソシエテジェネラル証券 5985( 5985)
バークレイズ証券 3356( 3356)
ゴールドマン証券 1699( 1541)
JPモルガン証券 1282( 1282)
ビーオブエー証券 1059( 1059)
モルガンMUFG証券 965( 965)
UBS証券 617( 615)
SBI証券 635( 391)
サスケハナ・ホンコン 275( 275)
シティグループ証券 257( 257)
BNPパリバ証券 252( 252)
松井証券 96( 96)
日産証券 94( 94)
ドイツ証券 89( 89)
野村証券 78( 76)
みずほ証券 47( 45)
三菱UFJeスマート 46( 44)
インタラクティブ証券 34( 34)
山和証券 20( 20)
SMBC日興証券 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース