「TOPIX先物」手口情報（16日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限2万1955枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万1955枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 21955( 20055)
ABNクリアリン証券 19563( 19282)
バークレイズ証券 11112( 11110)
モルガンMUFG証券 5762( 5114)
JPモルガン証券 6534( 3610)
ゴールドマン証券 5518( 3032)
サスケハナ・ホンコン 1628( 1628)
ビーオブエー証券 1099( 1099)
野村証券 1102( 868)
みずほ証券 853( 853)
BNPパリバ証券 2271( 781)
ドイツ証券 770( 770)
SBI証券 817( 671)
UBS証券 660( 596)
シティグループ証券 674( 560)
SMBC日興証券 1062( 522)
日産証券 456( 456)
広田証券 317( 317)
大和証券 324( 249)
三菱UFJeスマート 233( 217)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
