「日経225先物」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限6481枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6481枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6481( 6451)
ソシエテジェネラル証券 2383( 2383)
SBI証券 1358( 530)
日産証券 500( 500)
三菱UFJeスマート 508( 482)
サスケハナ・ホンコン 467( 467)
バークレイズ証券 465( 465)
松井証券 418( 418)
楽天証券 432( 250)
ビーオブエー証券 244( 244)
ゴールドマン証券 631( 213)
マネックス証券 199( 199)
モルガンMUFG証券 194( 194)
JPモルガン証券 220( 180)
フィリップ証券 174( 174)
みずほ証券 160( 160)
UBS証券 148( 148)
野村証券 150( 98)
シティグループ証券 95( 95)
インタラクティブ証券 61( 61)
BNPパリバ証券 42( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
バークレイズ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
