「日経225先物」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万6745枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6745枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16745( 15185)
ソシエテジェネラル証券 7449( 7399)
JPモルガン証券 2625( 2276)
サスケハナ・ホンコン 2254( 2254)
バークレイズ証券 1743( 1596)
みずほ証券 2818( 1386)
ゴールドマン証券 2544( 1267)
日産証券 1344( 1197)
モルガンMUFG証券 1182( 1128)
野村証券 2646( 939)
SBI証券 1791( 906)
BNPパリバ証券 838( 838)
松井証券 743( 743)
楽天証券 802( 542)
大和証券 645( 451)
UBS証券 553( 450)
三菱UFJeスマート 506( 396)
フィリップ証券 352( 352)
ビーオブエー証券 411( 346)
ドイツ証券 291( 281)
三菱UFJ証券 386( 0)
立花証券 160( 0)
SMBC日興証券 62( 0)
シティグループ証券 17( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 131( 81)
SBI証券 43( 41)
ABNクリアリン証券 276( 26)
松井証券 26( 26)
光世証券 19( 19)
楽天証券 26( 18)
日産証券 16( 16)
バークレイズ証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 10( 8)
フィリップ証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 4( 2)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース