¡Ö¥·¥Ê¥·¥Ê¥é¥ó¥Ü¡×¤«¤é¡ÖÌ´¿´ÃÏ¤Î½Á¡×¤¬¡Ä¡Ä¡© ¶âÀº¸®¤Î¥Á¥§¥ê¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥ó²òÀâ¿Þ¤¬¤æ¤ë¤¯¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¡Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÍÎ¼òÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¡£³ú¤ó¤À½Ö´Ö¤ÎÍÎ¼ò¤Î¹á¤ê¤È¸ý¤É¤±¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´ÅÌ£¤ÈÍÎ¼ò¤Î¶ìÌ£¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥·¥í¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤³¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢»³Íü¸©¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡Ö¶âÀº¸®¡×¸ø¼°X¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊýË¡°Ê¾å¤Ë¡¢Åê¹Æ¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¿Þ²ò¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¿Þ²ò¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¡Ö¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¡¼¡×¤¬Çò¤¤¡Öº½Åü¡×¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌð°õ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö´°À®·Á¡×¤Î¿Þ¤Ë¤Ï¡¢¾×·â¤Î¸ÀÍÕ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Î¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¡¼¤Ï¡Ö¥·¥Ê¥·¥Ê¥é¥ó¥Ü¡×¤ËÊÑ²½¡£¤½¤·¤Æ¼þ°Ï¤Îº½Åü¤ÏÍÏ¤±½Ð¤·¡¢¡ÖÀ÷¤ß½Ð¤¿¿åÊ¬¤Èº½Åü¤¬º®¤¶¤Ã¤¿Ì´¿´ÃÏ¤Î½Á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡£¡ÖÌ´¿´ÃÏ¤Î½Á¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¥·¥Ê¥·¥Ê¥é¥ó¥Ü¡×¤È¤¤¤¦¸ì´¶¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤æ¤ë¤µËþÅÀ¤Î¼êÉÁ¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ºî¼Ô¤ÏX¤Î¡ÖÃæ¤Î¿Í¡×ËÜ¿Í
¡¡¤³¤ÎÌ£¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¸À¤¤²ó¤·¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¶âÀº¸®¤ÎXÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®Ìî¤µ¤ó¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤ÈÃ´Åö¼ÔËÜ¿Í¤Îºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìî¤µ¤ó¤ÏËÜÍèÊª»ö¤òÁá¸ý¤ÇÇ®ÊÛ¤·¤Æ°ú¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤¢¤¨¤ÆÉõ°õ¤·¡¢¤æ¤ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¾è¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀ½Ë¡¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡²Ê³Ø¤È»þ´Ö¤¬ºî¤ë¡ÖÌ´¿´ÃÏ¡×
¡¡¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢²Ì¼Â¤òÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤ª¼ò¤È¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¡Êº½Åü°á¡Ë¤¬È¿±þ¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤â¤Î¡£¤ª¼ò¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÛ¤¤¹þ¤ó¤À²Ì¼Â¤òº½Åü¤ÇÊñ¤ß¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç³¸¤ò¤·¤Æ½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ì¼Â¤«¤éÀ÷¤ß½Ð¤·¤¿¿åÊ¬¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬½ù¡¹¤Ëº½Åü¤òÍÏ¤«¤·¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¥·¥í¥Ã¥×¡ÊÌ´¿´ÃÏ¤Î½Á¡Ë¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶âÀº¸®¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»³Íü¸©»º¤ÎÆù¸ü¤Ê¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¡£¤³¤ì¤ò¥¥ë¥·¥å¤ËÈ¾Ç¯°Ê¾åÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤«¤é¤ª¤è¤½1¤«·î´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¼ê´Ö²Ë¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª²Û»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬·ã¸º¤·¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¥µ¥¯¥é¥ó¥ÜÇÀ²È¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£¡ÖÇÀ²È¤µ¤ó¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Ìî¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÇ¯2²ó¤Ë¡¢ÅöÆü¤Î2½µ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤éÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÊý¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£²Á³Ê¤Ï3¸ÄÆþ¤ê¤Ç1944±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¶âÀº¸®¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÏÀ®¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¥·¥í¥Ã¥×²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤Å¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹º¢¤¬ºÇ¤â¡ÖÌ´¿´ÃÏ¤Î½Á¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¶¯¤¤¤ª²Û»Ò¤Î¤¿¤á¡¢±¿Å¾Á°¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀ©¸Â¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¥Á¥§¥ê¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤Ë¥·¥í¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤ò¤ª¿Ò¤Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËÃíÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸Ç·Á²½¤·¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤òÊñ¤à¤Î¤«¡ÄÀµ²ò¤Ï¡ÖºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÂÔ¤Ä¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ò¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÛ¤¤¹þ¤ó¤À²Ì¼Â¤òº½Åü¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥Á¥ç¥³¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ pic.twitter.com/eB8A8apmsz
— ¶âÀº¸® (@kinseiken_jp) December 15, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¶âÀº¸®¡Ê@kinseiken_jp¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025121608.html