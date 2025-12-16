『オールナイトニッポン〜あだち充画業55周年SP〜』元日放送決定 マユリカ中谷、ビビる大木、日向坂46小坂菜緒、三ツ矢雄二が出演
画業55周年を迎えた漫画家・あだち充氏をフィーチャーした特別番組『オールナイトニッポン〜あだち充画業55周年SP〜』が2026年1月1日にニッポン放送にて放送される。
【写真】ニッポン放送『オールナイトニッポン〜あだち充画業55周年SP〜』出演者
『タッチ』や『H2』、『MIX』など数多くの作品で知られる国民的漫画家・あだち充氏の画業55周年を記念して、あだち充作品に深い思い入れを持つ出演者が“あだち充愛”を語る120分の特別な『オールナイトニッポン』となる。
MCを担当するのは、あだち充ファンとしても有名なお笑い芸人マユリカの中谷祐太。さらにビビる大木、日向坂46の小坂菜緒、アニメ『タッチ』で上杉達也の声を担当した声優・三ツ矢雄二もスタジオに登場、浅倉南の声を担当した声優・日高のり子（※高＝はしごだか）もコメントで出演する。あだち充を誰よりもよく知る編集者も登場し、作品制作の裏側なども語る予定だ。
番組では「僕と私とあだち充」をテーマにメールとXでメッセージを募集中。リスナーのあだち充作品についての思い出や好きなシーンなどをメールやXで受け付けている。
