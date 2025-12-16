TRF・DJ KOO、SAMから『アバター』に関する暴露 CHIHARUとそろって登場
TRFが16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（19日公開）ファイヤーステージイベントに登場した。
【写真】今日も華やか！色鮮やかなジャケットで登場したDJ KOO
SAMは「前作がああいう感じで終わっているので、確実に敵死んでいないですからね。ひと波乱あるだろうなと。たぶん単純な敵と味方の戦いというよりは、価値観の戦いなのかなと予想しています」と熱弁。続けて「DJ KOOくんは、アバター1作目、3Dで見ていないから」と指摘した。
そんな暴露に対し、DJ KOOは「僕自身が3Dなので、ご安心ください」とコメント。「家族愛や兄弟愛が伝わってきているので、表情にも注目したいですし、監督が前作、前々作を上回る感動と言っているので、KAN・DO・DANCE！」とおなじみの名言で締めた。
『アバター』シリーズは、神秘の惑星パンドラを舞台に、先住民ナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた。前作『ウェイ・オブ・ウォーター』では、主人公ジェイクとネイティリの家族が海の民とともに戦い、愛する者のために犠牲を払う物語が展開された。最新作『ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランが人類と手を組み、パンドラ全土を巻き込む壮絶な決戦が描かれる。
イベントには島袋聖南＆石倉ノア夫婦、青木マッチョ（かけおち）、景井ひな、荒川（エルフ）、武尊＆川口葵夫婦、島崎遥香、出口クリスタ、CRAZY COCO、TRF（DJ KOO、SAM、CHIHARU）、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、東地宏樹、小松由佳、バトリ勝悟、 内田真礼、田村睦心も登場した。
