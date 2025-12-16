16日（火）から21日（日）にかけて、ブラジルのベレンにて2025男子世界クラブ選手権大会が開催される。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場し、クラブ世界一をかけて戦う。

日本からは、アジア王者として大阪ブルテオンが出場。さらに欧州王者として石川祐希が所属するイタリアのペルージャも出場する。2チームは予選グループで同じグループBに入っており対決することが確定。さらに両者が予選グループを突破した場合、決勝か3位決定戦で2度目の対決の可能性もある。

今回は、その2チームの注目選手を解説していく。

【大逆転セッター】アントワーヌ・ブリザール

大阪Ｂの注目選手1人目はアントワーヌ・ブリザール。世界トップセッターの1人で、五輪2連覇と華々しい経歴を持っている。



しかし彼は絶対王者というチームに所属したことはなく、劣勢を跳ね返し続けた結果、世界一のセッターと呼ばれるようになった。



例えば2020年の欧州選手権。優勝したら東京五輪出場権を獲得できる大会で、フランス代表は準決勝のスロベニア代表戦では2セットを先取されて崖っぷちに立たされていた。そんな中でブリザールが投入されると、クイックを積極的に使ったトスと5セット目の3連続サービスエースで逆転勝利をもたらした。



2021年の東京五輪でもフランスは死のグループを最下位ながらなんとか通過。そのまま最後まで勝ち進み、五輪出場も危ぶまれていたところから優勝を果たした。

クラブチームでは、2022-23シーズンのセリエAで全戦全勝だったペルージャに初めて土をつけたのもブリザールが指揮するピアチェンツァだった。



2024年のパリ五輪も優勝候補とは言い難い中で、フランスは欧州の強豪を喰らい優勝した。



そして今大会も優勝経験のある2チーム（ペルージャ、クルゼイロ）と同じ死のグループで劣勢の状況だ。しかしブリザールが一波乱を起こす舞台が整っているとも言える。



【進化した日本の主砲】西田有志

大阪Ｂの注目選手2人目は西田有志だ。



西田は2025年の日本代表の活動を休養し、自己研鑽に励んだことでレベルアップを果たしている。主に自身の肉体と向き合うことと、他競技の考え方をバレーに取り入れることにトライしたそうだ。



それにより大きく3つのことが進化した。



1つは身体のキレが上がったことだ。身体の仕組みを理解し、キレを追求したことでジャンプ力と球速が上がっている。その効果でジャンプサーブの弾道が、スパイクのように上から下へ打ち下ろせるようになっている。



2つ目はアタックの引き出しが増えた。今季の西田はしっかりと打てる時でも、あえてフェイントで得点するシーンが目立っている。相手からしたら対策することが増える厄介なプレーだ。他競技の考えを取り入れた成果なのかもしれない。



3つ目は勝負強さだ。もともと勝負強さに定評があったが、キャプテンに就任してからより勝負どころの1点を仕留めている。まるで石川祐希のようだ。



西田にとって半年ぶりの国際試合となる今大会。日本が誇る小さな巨人の進化を世界へ披露する初めての場になる。



【2021大会優勝＆MVP】ミゲル・ロペス

大阪Ｂの注目選手3人目はミゲル・ロペスだ。



ロペスは2021年の世界クラブ選手権で優勝し個人としてMVPを獲得している。当時のロペスは24歳でブラジルのクルゼイロでプレーしていた。彼の特徴でもある115cmも跳ぶジャンプ力を活かした、高さのあるスパイクで大活躍しMVPを獲得した。



今シーズンのSVリーグでもアタック決定率No.1のOHで、最高到達点360cmの高さで3枚ブロックの上からフリースパイクのように真下にアタックを打ち込んでくる。



さらにロペスは守備力にも定評がある。



彼が日本でプレーすることを決断した理由の1つにレシーブ力の向上があった。SV2シーズン目のロペスのレセプション返球率は全体17位の37.4%で、日本人OHに引けを取らない。



ロペスにはMVPを獲った当時と変わらない世界トップクラスの攻撃力と、日本でプレーすることで磨きがかかった守備力を、古巣相手に存分に発揮して欲しい。

【今大会優勝＆MVP射程圏内】石川祐希

ペルージャの注目選手1人目は石川祐希だ。今季はペルージャの点取り屋の1人として活躍している。

ペルージャでの2シーズン目ということもあり、セッターとのコンビも抜群でキレのあるスパイクを叩き込んでいた。それは数値にも表れていて、3OHの中ではトップのアタック決定率を記録している。（石川：51.4%、オレフ・プロトニツキ：41.6%、カミル・セメニウク：36.4%）



石川は左ヒザの痛みでセリエAの直近2試合を欠場していたが、10日に行われたチャンピオンズリーグの開幕戦で復帰を果たした。そのCL初戦のペルージャはおそらく石川に攻撃を一任する布陣となっていた。OH対角には守備に定評のあるセメニウクが起用され、正OPのワシム・ベンタラが控えだったからだ。

試合の序盤から石川へ2段トスが多く上がっていたが、敵の好ディフェンスによりアタックを塞がれ続けて、6得点で途中交代となった。それでも試合後に石川は立ち上がりは悪くなかったと語っており、世界クラブ選手権に向けて試合勘を取り戻す良い機会となったはずだ。

本大会で優勝とMVPを獲得出来れば、目標としている世界一の選手に大きく近づくはず。石川がペルージャの点取り屋として、チームを優勝に導けるかに注目だ。



【今季世界No.1セッター】シモーネ・ジャネッリ

ペルージャの注目選手2人目はシモーネ・ジャネッリだ。



今年の世界選手権では正セッターとしてイタリア代表を優勝に導いた。パリ五輪優勝＆ベストセッターのブリザールとの、世界最強セッター同士の対決は注目だ。



両セッター共に高身長で攻撃力があるのが特徴で、2024-25までの4シーズンセリエAでしのぎを削っていた。



2人の4年間の1セットあたりのアタック、サーブ、ブロック決定本数の比較をしてみると下記のようになった。



ジャネッリ（アタック本数：0.87本で決定率55.1%/サービスエース数：0.20本/ブロック決定本数：0.35本）



ブリザール（アタック本数：0.78本で決定率48.2%/サービスエース数：0.22本/ブロック決定本数：0.27本）



僅差ではあるがコート内ではジャネッリの方がより攻撃的で、コート外のサーブはブリザールの方が秀でていることがが分かる。



ペルージャ対大阪Ｂの一戦では、セッター同士の対決にも注目だ。



【2023大会優勝＆MVP】オレフ・プロトニツキ

ペルージャの注目選手3人目はオレフ・プロトニツキだ。



世界クラブ選手権の2023年大会ではペルージャで優勝を経験し、自身もMVPを獲得している。



プロトニツキはサウスポーのOHで、最大の武器はサーブだ。

サウスポーの軌道を活かしたジャンプサーバーだ。日本代表の西田有志のようなサーブだが、プロトニツキの方がよりダイナミックで荒々しい印象だ。

ボールを潰すようにサーブを打つので、ドライブがかからずほぼ無回転で飛んでくることもある。綺麗なドライブがかかったジャンプサーブと比べて、弾道と距離感が測りづらいのでレシーブを弾き飛ばしやすい。



昨季はこのサーブでセリエAで最多のサービスエース数を記録した。



そしてプロトニツキはペルージャの3OHの中では最も攻守バランスが良いオールラウンダーだ。アタックに優れた石川祐希とレシーブに優れたセメニウクの間を取ったスタッツを記録しており、豪快な攻撃と繊細な守備を両立している選手だ。

プロトニツキのジャンプサーブとオールラウンドな活躍に注目だ。