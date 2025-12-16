ニッポン放送は16日、2026年1月1日深夜1時から『オールナイトニッポン〜あだち充画業55周年SP〜」と放送すると発表した。アニメ「タッチ」で上杉達也の声を担当した声優・三ツ矢雄二(71)らが出演する。

2026年最初の放送となる1月1日は、画業55周年を迎えた漫画家・あだち充をフィーチャーした特別番組「オールナイトニッポン〜あだち充画業55周年SP〜」を放送することが決定した。

「タッチ」や「H2」、「MIX」など数多くの作品で知られる国民的漫画家・あだち充の画業55周年を記念して、あだち充作品に深い思い入れを持つ出演者が“あだち充愛”を語る120分の特別な「オールナイトニッポン」となる。

今回MCを担当するのはあだち充ファンとしても有名なお笑い芸人マユリカの中谷祐太。さらにビビる大木、日向坂46の小坂菜緒、アニメ「タッチ」で上杉達也の声を担当した声優・三ツ矢雄二もスタジオに登場、浅倉南の声を担当した声優・日郄のり子もコメントで出演する。あだち充を誰よりもよく知る編集者も登場し、作品制作の裏側なども語る予定だ。