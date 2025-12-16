双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新し、絵日記で出産当初のことを回想しています。

【写真を見る】【 中川翔子 】「産後すぐの不安な母子同室」絵日記で回想「たった一晩が人生で一番長かった…」





翔子さんは「産後すぐの不安な母子同室」と題して絵日記を投稿。初めての母子同室で夜を過ごす際に、看護師さんに「パパもこれは味わった方が良いです」と告げられたことを明かしています。

ソウルメイトである猫のメポと思われる茶トラの猫も絵日記に登場して、授乳とおむつ替えのルーティンを解説。一度では覚えきれないほどの内容を「ルーティン × 2の双子！！」と、二人分取り組むことになる大変さを伝えています。







そして夫が「交代で仮眠しよう 心配でぜんぜん眠れないっ」とこぼすなど、やることの上に “気持ち” が重なって眠れなくなることや、双子が同時に泣いてしまって両方ともあやさなければならない多忙さなど、さまざまなことに直面したことを回想。







「たった一晩が人生で一番長かった」と、疲れ切った夫婦の顔を、双子の笑顔のそばに書き添えた翔子さんは「大変さを思い知った忘れられない夜」と伝えていて、「いのちだいじに あまくないのニャー」と、メポに子育ての厳しさを代弁させています。

【担当：芸能情報ステーション】