作家の岩下尚史氏が16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、年賀状を巡る誤解を指摘した。

年賀状が15日から受け付けられた。当初発行枚数は約7億5000万枚で、前年比3割減という。

MC垣花正から「毎年聞いて恐縮なんですが…」と振られると、岩下氏は質問をさえぎるように返答。「毎年聞かれて、毎年出しませんって答えてる。オールド・オールド・オールド・オールド・オールドメディアに」と皮肉を込めて返した。

その上で、年賀状の歴史について「元々は明治時代じゃない？」といい、かつての年始のあいさつ習慣を解説。「それまではお年始と言ったら、その家まで行かなきゃならない。明治時代になったら、諸国から…。それまでは一つずつが国だったじゃない？全国から人が集まるようになって、なかなか行けないじゃない？昔は一つの村とか町だから」と話した。

その上で、「はがきって非常に、昔の人の感覚から言うと、失礼なものなんだよね」と断言。一同から驚きの声が上がった。「手紙っていったら、巻紙なんだから。寸楮（短い手紙）って今でも言うじゃない？“寸楮でごめん下さい”って、今でも言葉が残っているくらい」。さらに「はがきって“端書”なんだよ」と、はがきの語源にも触れた。

それだけに、はがきに対する現代の認識には違和感があるという。「今、私、隔世の感があるのは、年賀状というのが凄く伝統的なもので、礼儀正しいものみたいになっているけど、ちゃんちゃらおかしいわ」。はがきはあくまで略儀だといい、「今の人たちは礼儀にかなってるみたいな」と、自身の認識との違いに疑問を口にしていた。