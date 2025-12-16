12月15日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）が放送され、月曜レギュラーを務めているTravis Japanの松田元太の発言をめぐって、心配の声があがっている。

この日の放送では、睡眠学の世界的権威・柳沢正文氏を迎え、「睡眠の悩み全部解消SP第2弾」と言う内容が放送された。ゲストには、タレントの森脇健児と、MAXのLINAが登場し、それぞれの睡眠の悩みについてトークを繰り広げた。

「番組冒頭、出演者たちが自らの睡眠についてチェックし、それぞれの悩みに対して、柳沢先生が回答する形で番組が進みました。『睡眠時間や就寝時間、起床時間がバラバラ』という悩みを多くの出演者が抱えており、とくに松田さんは、グループとしての仕事のスタート時間が違うため、仕事上、仕方ないと悩みを吐露しました。さらに、ミュージックビデオの仕事について『深夜から朝までやって、いったん休憩して、別の仕事挟んで、また再開するとか』と、かなりのハードスケジュールであることを明かしました」（芸能担当記者）

この発言にスタジオ中が驚き、松田本人も「やばいっすね」と思わず本音を漏らした。視聴していたファンからも、驚きとともにその忙しさに心配を寄せる声がXに多数、届いていた。

《元太くんの睡眠の質が上がりますように寝れる時にたくさん寝れてますように》

《マネージャーさん、元太くんの睡眠時間確保してあげてください》

《元太くん忙しくて規則的に睡眠時間とれなさそうだもんね》

忙しさだけでなく、松田は休日の過ごし方についても、驚きの習慣を明かした。

「番組中盤、松田さんから『寝だめって意味ありますか?』という質問が投げかけられました。ふだんの睡眠時間が少ないため、オフの日は寝だめしておこうと思っているとのことで、トイレも行かず、スマホも触らない、ご飯も食べないなど、1週間分くらい寝ておきたいと、休日の過ごし方を語っていました」（前出・芸能担当記者）

日ごろ、十分に寝られていない松田。グループのなかでもテレビで見ない日はないほど、活躍はめざましいと芸能プロ関係者は語る。

「Travis Japanの一員として、数々の音楽番組への出演や楽曲制作をするとともに、2025年4月には、主演ドラマ『人事の人見』（フジテレビ系）が放送されました。さらに5月には、アニメ映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の声優も担当しています。明るいキャラクターから、『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』（フジテレビ系）などのバラエティ番組へも引っ張りだこです。活躍はうれしい反面、思うように睡眠が取れない悩みは、切実にとらえられているようです」

休息もしっかり取ってもらいたいと、ファンは願っている。