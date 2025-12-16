¡Úµð¿Í¡Û·´ÂóÌé¡¡¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¡¦¾¾±º·ÄÅÍ¤Ë¶µ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¤¥à¤Ï¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î·´ÂóÌéÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¡ÖÃí°ÕÅÀ¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£±£µÆü¤ËÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¤·¤¿¾¾±º¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö£µ£´¡×¤Ë·èÄê¡£·´¤È¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö·´¤µ¤ó¤«¤é¤â£Ì£É£Î£Å¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¾¯¤·ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿·´¤ÏÎý½¬¸å¡¢¡Ö¡Ø¤è¤í¤·¤¯¤Ê¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡Ù¤ÈÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¾¾±º¤ËÁ÷¤Ã¤¿£Ì£É£Î£Å¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê¾¾±º¤Ï¡Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¬¶¯¤¤¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ïº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·´¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òºÇ½é¤Ë¶µ¤¨¤¿¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤è¤¯¤¤¤¦¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ê¾¾±º¤Ï¡Ë»þ´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤½¤¦¤À¤·¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¤¥à¤Ïµð¿Í¤ÎÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¹ç»þ´Ö¤è¤ê¤â£³£°Ê¬°Ê¾åÁá¤¯½¸¹ç¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Î¤³¤È¡£·´¼«¿È¡¢°ÜÀÒ¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¤¥à¤ÎÁá¤µ¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£³£·¤Ï¡Ö¡Ê½¸¹ç»þ´Ö¤Î¡Ë£±£°Ê¬Á°¤°¤é¤¤¤ËÉô²°½Ð¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë£±ÂæÌÜ¤Î¥Ð¥¹¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡££²ÂæÌÜ¤Ë¿ô¿Í¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø±³¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½¸¹ç»þ´Ö¤Î£²¡¢£³£°Ê¬Á°¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾±º¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¤¥à¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£