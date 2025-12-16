2019年以来の日本開幕戦…大谷ら日本勢5選手が躍動

ビデオリサーチは16日、2025年のテレビ視聴率ランキングの速報値を発表した。今年のMLB開幕戦となったカブス-ドジャース戦が19.9％で個人視聴率ランキング1位。2位には18.6％で第2戦が入った。大谷翔平投手や山本由伸投手ら日本人メジャーリーガーの圧倒的な人気を証明した。

メジャーリーグ開幕戦が日本で行われるのは、イチロー氏らがプレーした2019年のアスレチックス-マリナーズ以来6年ぶり。そして選ばれたカードは、前年にワールドシリーズを制覇したドジャースと、数多くの日本選手が在籍してきた名門のカブスだった。何より、両球団には計5人の日本人選手が今もプレーしている。

3月18日に行われた第1戦では、山本と今永昇太による史上初の日本人同士での開幕戦での投げ合いが実現した。山本は5回1失点にまとめると、ドジャースはその裏に大谷のヒットなどで逆転に成功。白星が舞い込んできた。大谷は9回にも二塁打を放ち、マルチ安打の活躍で勝利に貢献した。

第2戦では、佐々木朗希投手がメジャーデビューを飾った。剛球を連発して東京ドームはどよめき。鈴木誠也外野手との対戦では初球に100.5マイル（約162キロ）をマークし、フルカウントから99.3マイル（約160キロ）の直球でメジャー初となる三振を奪った。そして5回には、大谷が今季1号となるアーチを右翼席にかけ、ドジャースが連勝を飾った。

第1・2戦ともに日本人選手計5人が揃い踏みし、その一挙手一投足は来日から大きく注目を集めた。また、第6位にはドジャースと巨人のプレーシーズンゲームが視聴率14.6％でランクイン。ドジャース関係がトップ10に計3試合入った。

今回の調査対象は、関東地区にて2025年1月1日〜12月14日に放送された15分以上の番組。年末までの放送を対象にした完全版は来年1月下旬に公開される。（Full-Count編集部）