¿Íµ¤½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¡ÖÂ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡¢1Æü5¿©¤ÇÁýÎÌÀë¸À¡Ö6¡¢7¥¥í¤Ï¡Ä¡×
JLPGA¥¢¥ï¡¼¥É2025
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Ï16Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ç2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢³ÆÉôÌç¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é·ÀÌó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼10¼Ò¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£¡ÖÂ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ë1Æü5¿©¤ÇÁýÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤ËÀÄÌÚ¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç²¦³¤±¿¥ì¥Ç¥£¥¹Í¥¾¡¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£Çò¤È¹õ¤Î²ÖÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤éÂ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢·Ç¤²¤¿²ÝÂê¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¤ë³Ð¸ç¤Ç¡Ö6Ž¤7¥¥í¤ÏÁý¤ä¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡´û¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬1Æü5¿©¤Ç¡¢¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ë¤ª¤â¤Á¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¡£Á°½µ¤Ë¸µ¥×¥íÌî µåÁª¼ê¤ÎÁ°ÅÄ¹¬Ä¹»á¡¢ÅÄÃæ¹¬Íº»á¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¡£2¿Í¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¸ú²ÌÅª¤ÊÁýÎÌºîÀï¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¡¢¿²¤ë30Ê¬¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¤ª¤â¤Á¤ò3¡Á4¸Ä¿©¤Ù¤Æ¡¢ËþÊ¢¾õÂÖ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏÌÌ¤ÈÁýÎÌ¤ÇÂÎ¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤À¤¬¡¢6ÅÙÌÜÄ©Àï¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¶ìÏ«¿Í¡£ÀÄÌÚ¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¡¢¿©¤Ù¤ÆÎý½¬¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ÌøÅÄ ÄÌÀÆ / Michinari Yanagida¡Ë