黒よりこなれる「グレー」！【studio CLIP】大人の垢抜け♡「即戦力トップス」

黒よりもマイルドでこなれた印象を与えそうなグレー。今季のトレンドカラーとしても注目を集めているグレーの洋服は、垢抜けを目指したい大人女性にぴったりかも。今回編集部が注目したのは、【studio CLIP（スタディオクリップ）】でゲットできるグレーのトップス。カジュアルながらも上品見えが狙えるシンプルなデザインと色味で、冬の即戦力になりそうです。

ダメージ加工のスウェットでこなれ感たっぷりに

【studio CLIP】「ダメージルーズスウェット」\6,600（税込）

ダメージ加工が施されたルーズな雰囲気のスウェット。ゆるっとしたシルエットが大人のこなれ見えをサポートします。ニュアンス感のあるグレー色が上品で、カジュアルながらもきれいめに着られそうです。チェック柄のスカートと合わせてプレッピーめに着こなしたり、ワイドジーンズでラフに仕上げたりもおすすめ。アクセントとしてTシャツを重ね着すれば、シンプルなワンツーのマンネリ打破ができそう。

通勤にも◎ きれい見えが狙えるハイネックトップス

【studio CLIP】「7ゲージウールミックスハイネックニット」\4,990（税込）

上品なグレーが大人っぽく、一点投入でおしゃれを底上げできそうなセーター。きれい見えが狙えるハイネックデザインで、プライベートだけではなくオフィスカジュアルにもぴったり。前後差のある着丈でヒップまで覆ってくれるため、こなれ見えしながら体型カバーも期待できます。ワイドパンツと合わせて抜け感たっぷりに、フレアスカートで女性らしく。幅広いスタイリングを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M