2025年9月に就任もJFL降格、クラブを支えるすべての人に謝罪した

アスルクラロ沼津は12月16日、鈴木秀人監督が監督を退任することを正式発表した。

鈴木監督は2023年に沼津のヘッドコーチに就任し、2025年9月より監督に昇格。中山雅史監督から交代し、チームの再浮上とJ3残留を目指して指揮を執ったが、チームはJFL降格という結果に終わった。

静岡県出身の鈴木監督は1974年生まれで現在51歳。現役時代はヤマハ発動機とジュビロ磐田でプレーし、引退後は2010年に磐田U-15コーチから指導者の道を歩み始めた。磐田U-18監督などを経て2014年にはトップチームのコーチ、2015年から2019年6月まではヘッドコーチを務め、2019年7月から8月にかけてはトップチームの監督も務めた。その後、2020年から2022年8月までは磐田の強化部長・トップチームマネジメントを歴任し、2023年より沼津へ加入していた。

鈴木秀人監督のコメントは以下のとおり。

「このたび、アスルクラロ沼津の監督を退任することになりました。シーズン途中での監督就任以降、チームの再浮上と残留を目指して戦ってまいりましたが、JFL降格という結果となり、クラブを支えてくださっているすべての皆さまに、申し訳ない気持ちでいっぱいです。選手は、最後まで苦しい状況と向き合いながら、懸命に取り組んでくれました。

その日々を結果として実らせることができなかったことを、今も重く受け止めています。厳しいシーズンを通しても、変わらず声援を送り続けてくださったサポーターの皆さまの存在は、私たちにとって大きな支えでした。その想いに応えきれなかったことが、何より心残りです。これまで本当にありがとうございました」（FOOTBALL ZONE編集部）