『スタンド・バイ・ミー』ロブ・ライナー監督の訃報を受け、ハリウッドセレブが追悼
映画『スタンド・バイ・ミー』（1986）や『ミザリー』（1990）で知られるロブ・ライナー監督が亡くなったことを受け、ハリウッドで活躍するセレブたちが追悼メッセージを表明した。
【写真】ハリウッドセレブが投稿したロブ・ライナー監督の思い出の写真
ライナー監督の『プリンセス・ブライド・ストーリー』を再現する、コロナ禍のチャリティ企画に参加するなどしてきたジョシュ・ギャッドは、インスタグラムにて同企画で撮影した写真を投稿。「彼は僕らの時代における偉大な監督の1人でした。僕の友人であり、シンプルに美しい人でした。ロブ・ライナーと妻ミシェルは、とても優しく、思いやりのある人でした。ロブは声なき人を深く思いやっていた。この喪失は計り知れず、辛い思いを表現する言葉もありません。ロブとミシェル、愛しています。私たちに与えてくれたすべてに感謝します」と綴った。
映画監督のポール・フェイグはX（旧ツイッター）にて、7月のコミコンで撮影したライナー監督とのツーショットをシェアし、こう綴る。「僕が最も大切にする写真の1枚です。ロブは僕のヒーローでした。先見の明のある真の巨匠であり、素敵な素敵な人でした。このような悲劇の時に投稿するのが適切かどうか分かりませんが、業界にいる我々が知ることを、世界に伝えたかった。ロブは最高です」。
ポール・ウォルター・ハウザーは、インスタグラムにて長い追悼文を公開。「『ア・フュー・グッドメン』は、僕が俳優になった理由であり、ロブの監督作は、僕が監督を志し、今もその思いを持ち続ける理由です」と綴り、偶然会ったコメディショーでライナー監督が優しく声を掛けてくれたエピソードをシェア。「ロブと奥様がこの世を去ったことは受け入れがたいけれど、彼らが僕や数えきれない人に影響を与えたのは確かです。気分が良くないけれど、彼との思い出を強く抱きしめながら、撮影に戻る」と締めくくった。
また、「ホビット」シリーズで知られ、ライナー監督作『ノース 小さな旅人』に出演したイライジャ・ウッドは、Xにて「ロブ・ライナーと素晴らしい奥様ミシェルの訃報に触れ、恐怖を感じています。お子さんやご家族に愛を送ります」とコメントした。
他にも、俳優のヴァージニア・マドセンやオリヴィア・マン、「アベンジャーズ」シリーズで知られるジョー・ルッソらが追悼している。
なおライナー監督と妻のミシェルさんは、現地時間12月14日、米ロサンゼルスの自宅にて、亡くなっているのを発見された。ロサンゼルス市警は翌15日朝、夫妻の32歳の次男ニック・ライナーを殺人容疑で逮捕したと発表した。
