ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡ÈÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡ÉÁË»ß¤ØŽ¢È¯Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²æ¡¹°ËÅì»Ô¤¬Î¨Àè¤·¤ÆÀ¼¤ò¡ÄŽ£»ÔÄ¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµÄ²ñ²ò»¶¸¢¸«Ä¾¤·µá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤ò¹ñ¤Ê¤É¤ËÄó½Ð
°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿»ÔÄ¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµÄ²ñ²ò»¶¸¢¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢16Æü¡¢¹ñ¤Ê¤É¤Ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª Á°»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔµÄ²ñ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤¤ò²Ä·è¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤¬ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¸¢¸Â¤ò¹Ô»È¤·»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÏÁ°»ÔÄ¹¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤è¤ë¡ÖÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢µÄ²ñ²ò»¶¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¹ñ¤Ë¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¿³µÄ¤·²Ä·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤Î°ì¹Ô¤¬²ò»¶¸¢¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ì±ÅÞ°ËÅì»ÙÉô¤Î°æ¸ÍÀ¶»Ê »ÙÉôÄ¹¤é¤¬ÅÔÆâ¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤òË¬¤ì¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì ´´»öÄ¹Âå¹Ô¤ËÄÄ¾ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿°æ¸Í»ÔµÄ¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ°ËÅì»ÙÉô¡¡°æ¸Í À¶»Ê »ÙÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÈ¯Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²æ¡¹°ËÅì»Ô¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë1»Ô2»Ô¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤³¤ÎÍÍ¤Ê¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê²æ¡¹¤¬Î¨Àè¤·¤ÆË¡²þÀµ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡¾¡Ëó ¹§ÌÀ µÄ°÷¡Ë
¡Ö±©À¸ÅÄ´´»öÄ¹Âå¹Ô¤«¤é¤â¾¯¤·¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£ÂçµÁ¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¢¤ëÄøÅÙ¥±ー¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°Æ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ËË¡À°È÷¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î°ì¹Ô¤ÏÁíÌ³¾Ê¤âË¬¤ì°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¸¢ÎÏ¤ÎÍðÍÑ¡É¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë»ÔµÄ²ñ¤Î²ò»¶¡£º£¸å¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Î²þÀµÏÀµÄ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ä¹Ìî,
¥Û¥Æ¥ë,
ÀÅ²¬,
²ð¸î,
»ûÅÄ²°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à