第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大が１６日、練習拠点としている相模原市の相模原キャンパスで壮行会を行い、原晋監督（５８）、主将でエースの黒田朝日（４年）らが昼休みに集まった学生、教職員らに、いよいよ、あと約２週間後に迫った大一番に向けて意気込みを語った。

原監督は恒例として今大会では「輝け大作戦」を発令。「１１日には青山キャンパスで壮行会を行いました。きょうは普段、練習をしている相模原キャンパスで壮行会を行い、たくさんの方々に集まってもらい、うれしいです。我々は青学大代表として箱根駅伝で快走します。一番星となってゴールの大手町に帰ってきます。皆さんも輝いて応援していただき、選手を輝かせてください。『輝け大作戦』、スタートです！」。指揮官が力強く話すと、大きな拍手が沸き起こった。

１１日に東京・渋谷区の青山キャンパスで行われた壮行会には、学業優先の方針のもと、授業の関係で欠席した折田壮太（２年）、飯田翔大（かいと、２年）、松田祐真（１年）が１０日のメンバー登録発表の後、初めて公の場に登場。箱根路への抱負などを明かした。希望区間について折田は「４区」、飯田は「１〜５区」、松田は「３区」と話した。

折田は兵庫・須磨学園高３年時に５０００メートルで１３分２８秒７８の日本高校歴代２位（当時、現４位）をマーク。全国高校駅伝でもエース区間の１区で区間賞を獲得した。２４年春に「世代ＮＯ１ルーキー」として青学大に入学。１年時の全日本大学駅伝３区では区間５位と好走し、首位をキープ。上々の大学駅伝デビューを果たしたが、その後、故障し、前回の箱根駅伝では同期が４人も登録メンバーに入る中、外れた。２年目の今季、学生３大駅伝初戦の出雲駅伝（１０月１３日）ではスピード区間の２区で区間１０位と苦戦し、６位から１１位に後退。続く第２戦の全日本大学駅伝（１１月２日）は出番なしに終わった。しかし、その後、驚異的な巻き返しを見せた。１１月２２日のＭＡＲＣＨ対抗戦１万メートルでは日本人学生歴代１２位の２７分４３秒９２と力走。本来の能力を発揮しつつある。

飯田も鹿児島・出水中央高３年時に５０００メートルで日本高校歴代４位（当時、現在７位）の１３分３４秒２０をマークした逸材。今季の出雲駅伝ではエース区間の３区を任され、区間１０位に終わったが、続く全日本大学駅伝ではつなぎ区間の６区で区間賞と好走した。ＭＡＲＣＨ対抗戦１万メートルでは大台を突破し、２７分５１秒５１で走破した。

前回まで４年連続で往路の主要区間で激走した「駅伝男」太田蒼生（現ＧＭＯインターネットグループ）が卒業。２年目にして箱根駅伝初出場を目指す折田、飯田は青学大３連覇に向けてのキーマンとなる。

１１日に続き、この日の壮行会でも登録メンバーが大一番に向けた抱負と希望区間を表明した。２年連続で８区で区間賞を獲得している塩出翔太（４年）は、今年２月に悪性リンパ腫のため、亡くなったチームメートの皆渡星七（みなわたり・せな）さん（当時３年）への思いを明かした。

登録選手と徳澄遼仁主務（４年）の主なコメントは以下の通り。

黒田朝日（４年）「最後の箱根駅伝で有終の美を飾りたい。朝日が輝けるように頑張ります。希望区間は２区です」

荒巻朋熈（４年）「夏からしっかり練習を積めています。希望区間は１区です」

佐藤有一（４年）「最初で最後の箱根駅伝。集大成として頑張ります。希望区間は６区です」

塩出翔太（４年）「最後の箱根駅伝は区間賞、区間新記録を目指して頑張ります。皆渡星七にいい報告をしたい。希望区間は、４区、５区、８区です」

鳥井健太（３年）「初めて登録メンバーに入りました。１、２年目はメンバーに入れずに悔しい思いをしました。その悔しさをぶつけたいと思います。希望区間は５区です」

中村海斗（３年）「初めてエントリーメンバーに入りました。いつも原監督には『（中村のレースは）予想を超えない』と言われているので、箱根駅伝では原監督の予想を超える走りをしたいです。どこでも走れるので、全区間を希望します」

平松享祐（３年）「１年生の時からエントリーされ、３度目のエントリーとなりました。でも、まだ、一度も走っていないので、手元には（優勝チームの登録選手に授与される）金メダルだけがあります。今回は走ってチームに貢献したい。希望区間は９区です」

飯田翔大（２年）「出雲駅伝は厳しい結果でしたが、全日本大学駅伝では区間賞を取ることができました。箱根駅伝ではエース区間で区間賞を目標に頑張ります。希望区間は１区、２区、３区、４区、５区です」

遠藤大成（２年）「チームテーマの『俺が青学を勝たせる』を実行できるように頑張ります。希望区間は６区です」

折田壮太（２年）「出雲駅伝では苦しい走りでチームに迷惑をかけてしまい、悔しい思いをしました。箱根駅伝に向けて状態は上がってきています。希望区間は４区です」

佐藤愛斗（２年）「前回は１０区から当日変更で出走できず、悔しい思いをしました。今回こそ、走ってチームに貢献したいです。希望区間は１０区です」

松田祐真（１年）「１年生らしい積極的な走りで優勝に貢献したいです。希望区間は３区です」

徳澄遼仁主務（４年）「選手は輝けるのは皆さんがいるからこそです。応援、よろしくお願いします」

※宇田川瞬矢（４年）、小河原陽琉（２年）、石川浩輝（１年）、上野山拳士朗（１年）は授業の関係で欠席。