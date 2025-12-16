Rockon Social Club¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë²£ÉÍ¸ø±é¤Ë°½¾®Ï© æÆ¤Î½Ð±é·èÄê¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡ª¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢Rockon Social Club¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ØKURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin¡Ç-¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ø±é¤Ë¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï© æÆ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Rockon Social Club¤Ï9·î5Æü¤ÎÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡ØKURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin¡Ç-¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£12·î24Æü¡¢25Æü¤Ë¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë²£ÉÍBUNTAI¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë¤Æ¡È´ë²è¾Þ¡É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤Ç¡¢9ÁÈ¤Î°ìÎ®¡ÈSHOW MAN¡É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢24Æü¤Î¸ø±é¤ËºæÀµ¾Ï¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡¢ÌîÂ¼µÁÃË¡¢25Æü¤Î¸ø±é¤ËÃÊÅÄ°ÂÂ§¡¢HOUND DOG¡¦ÂçÍ§¹¯Ê¿¤¬¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²Ã¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤È¤·¤ÆÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë°½¾®Ï©¤¬¡¢24Æü¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¾¼¼¡¡¢²¬ËÜ·ò°ì¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡¢Á°ÅÄ¹ÌÍÛ¡¢»û²¬¸Æ¿Í¡¢ÀÄ»³±Ñ¼ù¤«¤é¤Ê¤ëRockon Social Club¤Ï¡¢¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç¤Î¡È´ë²è¾Þ¡É¤Î¼õ¾Þ¤Û¤«¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡Ù¤Çºæ¤È¤Î¶¦±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À®ÅÄ¾¼¼¡ ¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢¤ä¤Ã¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤äÀÄ½Õ»þÂå¤«¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤Î¡Ê°½¾®Ï©¡ËæÆ¤¯¤ó¤ÏÇ¯Îð¤¬¾¯¤·²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¶¦±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¥®¥¿¡¼¤Î»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ëÌîÂ¼µÁÃË¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÖNARITA THOMAS SIMPSON¡×¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¡ØKURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin¡Ç-¡Ù³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡17: 00¡¡³«±é¡§18:00
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI
½Ð±é¡§Rockon Social Club
¥²¥¹¥È¡§ºæÀµ¾Ï¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡¢ÌîÂ¼µÁÃË¡¢°½¾®Ï© æÆ
³«ºÅÆü»þ¡§12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡17: 00¡¡³«±é¡§18:00
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI
½Ð±é¡§Rockon Social Club
¥²¥¹¥È¡§ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡¢ÂçÍ§¹¯Ê¿
