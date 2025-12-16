サザンオールスターズのドキュメンタリームービー『“変態”し続けるロックバンド』U-NEXTで独占配信が決定
サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』（11月19日発売）のリリースを記念し、11月にオフィシャルファンクラブ『サザンオールスターズ応援団』会員向けに特別配信されたドキュメンタリームービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』。大きな反響を呼んだ同映像が、25日よりU-NEXTにて独占配信されることが決定した。
【動画】ついに配信決定！『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』ティザー映像
3月に10年ぶり16作目の最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースしたサザンオールスターズ。各種音楽ランキングを席巻し、2025年の日本音楽シーンを象徴する一枚となったこのアルバムを携えて開催された全国ツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』は、全国13ヶ所26公演を巡り、ライブビューイングを含め延べ約75万人を動員。そのツアーファイナルの模様が、ライブ映像作品 Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』として、11月19日にリリースされ、オリコン週間DVDランキング、オリコン週間Blu-ray Discランキング、オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングの3部門（12/1付）で1位を獲得。6作連続＆通算6作目の3部門同時1位という快挙を達成した。
同作のリリースを記念して、オフィシャルファンクラブ『サザンオールスターズ応援団』会員限定で特別配信されたドキュメンタリー映像『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』。同映像は、デビュー45周年を迎えた2023年から始動したアルバム制作、そして全国ツアーの全行程に密着。予期せぬトラブルや年齢と向き合う現実など、一見すると順風満帆に見えたプロジェクトの裏側にあった数々のドラマを、ありのままに撮影。メンバー、サポートミュージシャン、スタッフへのインタビューも交えながら、サザンオールスターズが音楽に向かい合い続ける姿を嘘偽りなく記録した、約2時間に及ぶリアルドキュメンタリーとなっている。
ファンクラブ会員から「ここまで見せてくれるとは思わなかった」「胸が熱くなった」といった声が相次ぐ一方、「ファンクラブだけでなく、多くの人に見られるようにしてほしい」「何回も見れるように配信してほしい」といった声や問い合わせが多く寄せられたことを受け、このたびU-NEXTにて独占配信されることが決定した。
活動47年を超えてなお、変わり続けることを恐れず、“変態”し続けるサザンオールスターズの姿が収められた映像は、さらなる話題を呼びそうだ。
■配信予定
2025年12月25日（木）12：00〜
配信プラットフォーム：U-NEXT
※月額会員は追加料金なく視聴可能
