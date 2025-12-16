『黒崎さん』追加キャスト発表 大西利空が山中柔太朗の“弟”に【コメント全文】
俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（2026年1月6日スタート、毎週火曜 深0：24）の追加キャストが16日、発表された。大西利空、竹森千人、石川恋、稲葉友が出演する。
【写真】恋愛経験ゼロな黒崎さんを演じる山中柔太朗
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進な愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディーとなる。
大西は絢人の弟で兄の家に居候している黒崎唯央役、竹森はおにぎり屋「しらせ」の店主で、小春、千冬、夏希の父・白瀬秋平役、石川は絢人が書いた小説『初雷の恋」実写化で主演を務める人気俳優・有栖川玲役、稲葉は絢人の担当編集で、絢人のことを私生活も含め支えている桐矢圭吾役を演じる。
【コメント全文】
■大西利空
脚本を読んだ時に、繰り広げられている恋がピュアすぎて、心が浄化された気分でした。撮影現場はみんな仲良く、和気あいあいと楽しい雰囲気で取り組んでいます。これまで王子様のようなキャラクターを演じたことがなかったので、少し恥ずかしさもありましたが、皆さんのおかげで楽しく演じられています。
唯央は、兄と小春ちゃんの純粋な恋に割って入って、いろいろな問題を起こしていきます。兄との関係にもぜひ注目してください。
■竹森千人（フラミンゴ）
明るく元気で優しい3人の子どもたちに支えられながら、秋平は幸せな日々を過ごしています。遊び心の塊で、子どもたちと一緒に成長しているような、とても頼もしいとは言い難い父親ですが、白瀬家の愛に満ちた日常、“この親にしてこの子あり”と感じてもらえたらうれしいです！
あぁ、白瀬家への一途な愛がとまらない。では、ほっこりしつつ、小春と黒崎さんのキュンキュンを存分にお楽しみください。
■石川恋
原作を読んだ時、小春ちゃんと黒崎さんのどこまでもピュアでまっすぐなラブストーリーに、どこか憧れを感じながらページをめくる手が止まりませんでした。
初めて撮影に参加した日、まさに漫画からそのまま出てきたかのようにキラキラとまぶしいお2人は本当に魅力的で、玲として仲を割って入っていくことに一瞬ちゅうちょしてしまうほどでした。でも、恋に試練は付きものですよね？物語の良いスパイスになればと、ズカズカと間に入り玲なりの思いをぶつけ暴れさせていただきました。お2人の恋のゆくえと併せて、玲の登場もぜひ楽しみにしていてください！
■稲葉友
桐矢圭吾役の稲葉友です。
現場で山中さん演じる黒崎と対面した時、桐矢としてこの人の支えになりたいと心から思いました。まっすぐな黒崎の想いに戸惑いつつもしっかりと向き合う小春さん、このお2人の行く末をぜひとも見届けていただけたらうれしいです。
【写真】恋愛経験ゼロな黒崎さんを演じる山中柔太朗
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進な愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディーとなる。
【コメント全文】
■大西利空
脚本を読んだ時に、繰り広げられている恋がピュアすぎて、心が浄化された気分でした。撮影現場はみんな仲良く、和気あいあいと楽しい雰囲気で取り組んでいます。これまで王子様のようなキャラクターを演じたことがなかったので、少し恥ずかしさもありましたが、皆さんのおかげで楽しく演じられています。
唯央は、兄と小春ちゃんの純粋な恋に割って入って、いろいろな問題を起こしていきます。兄との関係にもぜひ注目してください。
■竹森千人（フラミンゴ）
明るく元気で優しい3人の子どもたちに支えられながら、秋平は幸せな日々を過ごしています。遊び心の塊で、子どもたちと一緒に成長しているような、とても頼もしいとは言い難い父親ですが、白瀬家の愛に満ちた日常、“この親にしてこの子あり”と感じてもらえたらうれしいです！
あぁ、白瀬家への一途な愛がとまらない。では、ほっこりしつつ、小春と黒崎さんのキュンキュンを存分にお楽しみください。
■石川恋
原作を読んだ時、小春ちゃんと黒崎さんのどこまでもピュアでまっすぐなラブストーリーに、どこか憧れを感じながらページをめくる手が止まりませんでした。
初めて撮影に参加した日、まさに漫画からそのまま出てきたかのようにキラキラとまぶしいお2人は本当に魅力的で、玲として仲を割って入っていくことに一瞬ちゅうちょしてしまうほどでした。でも、恋に試練は付きものですよね？物語の良いスパイスになればと、ズカズカと間に入り玲なりの思いをぶつけ暴れさせていただきました。お2人の恋のゆくえと併せて、玲の登場もぜひ楽しみにしていてください！
■稲葉友
桐矢圭吾役の稲葉友です。
現場で山中さん演じる黒崎と対面した時、桐矢としてこの人の支えになりたいと心から思いました。まっすぐな黒崎の想いに戸惑いつつもしっかりと向き合う小春さん、このお2人の行く末をぜひとも見届けていただけたらうれしいです。