熊切あさ美、愛犬・ここちゃんの死に悲しみ 14歳10ヶ月 「あまりに急すぎて心がぽかんと…」」
タレントの熊切あさ美（45）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬が亡くなったことを伝えた。
【写真】じゃれる愛犬・ここちゃんの姿を紹介した熊切あさ美
熊切は「愛犬ここちゃんが13日亡くなってしまいました」と報告。「我が家のやんちゃ娘ここちゃん 目が見えなくなり、耳もほとんど聞こえなくてもお散歩が大好きで15分くらい毎日お散歩行くと歩いていて 亡くなる2日前も大好きなお散歩に行ったり 14歳と10ヶ月まだまだ一緒にいれると毎日過ごしていました」と愛犬との日々を振り返った。
「朝方息の仕方が急におかしくなり、最後わたしの腕の中で私の両親とわたしに看取られて苦しまずに亡くなりました」と伝えた。
続けて「ここちゃんまだ一緒にいたかった。最後苦しまなくて本当にそこだけは良かった あんちゃんと仲良くして待っててね」「あまりに急すぎて 心がぽかんとしていますが 1番下のころんのためにも 悲しい顔をしたらころんも悲しくなっちゃうから 明日からまた笑顔で頑張って過ごします」と悲しみをつづった。
そして「ここちゃん たくさんの幸せをありがとう。ずっとずっと大好きだからね」と呼び掛けて結んだ。
