チョコプラ、ジェームズ・キャメロン監督との”つながり”をアピール「友達です」
お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）が16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（19日公開）ファイヤーステージイベントに登場した。
【写真】手を広げてびっくりポーズをするチョコプラ
本作を手がけるジェームズ・キャメロン監督のファンを公言している2人。長田は「一番監督に認めていただいている芸人・チョコレートプラネット長田です」と自己紹介すれば、松尾は「ジェームズの友達・チョコレートプラネット松尾です」と豪語。「実際に会っているのでね、言わせていただいております」とつながりをあピースした。
『アバター』シリーズは、神秘の惑星パンドラを舞台に、先住民ナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた。前作『ウェイ・オブ・ウォーター』では、主人公ジェイクとネイティリの家族が海の民とともに戦い、愛する者のために犠牲を払う物語が展開された。最新作『ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランが人類と手を組み、パンドラ全土を巻き込む壮絶な決戦が描かれる。
イベントには島袋聖南＆石倉ノア夫婦、青木マッチョ（かけおち）、景井ひな、荒川（エルフ）、武尊＆川口葵夫婦、島崎遥香、出口クリスタ、CRAZY COCO、TRF（DJ KOO、SAM、CHIHARU）、東地宏樹、小松由佳、バトリ勝悟、 内田真礼、田村睦心も登場した。
