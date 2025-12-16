お笑いトリオ・安田大サーカスのHIROさんが、自身のインスタグラムを更新。地元和歌山でツーリングを楽しんだことを投稿しています。



【写真を見る】【 安田大サーカス・HIRO 】愛車バイクで「プチカフェツーリング」地元和歌山でオムライスを満喫「楽しい〜〜〜」





HIROさんは、地元・和歌山の名刹「根来寺」と思われる堂々たる山門の前に愛車バイク・PCX160を駐めた写真を投稿。真っ青な晴天の下に、黒く大きな山門と、バイクの黒い車体が艶やかに映えています。













「pcx160でプチカフェツーリング」とテキストしたHIROさんは、古民家を改装したと思われるカフェを訪れた様子を投稿。メニューの接写に続いて料理そのものの動画を投稿するなど、共に旅をしているような感じを醸しています。















HIROさんは、やってきたオムライスの背をフォークで割って、中の柔らかな卵を露わにする動画も投稿。「久しぶりのpcx160 楽しい〜〜〜」と、走ること・食べることを満喫している様子を伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】