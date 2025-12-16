ゴルフのJLPGAアワードが16日に行われ、山下美夢有選手が世界を舞台に顕著な活躍をして大いに輝いた選手に贈られる“輝き賞”や“敢闘賞”を受賞しました。

今季全英女子オープンで米ツアー初優勝をメジャー初Vで飾った山下選手。授賞式には真っ赤なワンピース姿で登場しました。

「想像以上に優勝することも出来ましたし、最後のルーキー・オブ・ザ・イヤーという賞ももらうことが出来て1年間充実しました」と喜びを語ります。

「今年が海外初めての挑戦だったんですけど、慣れない環境とか初めてのコースも多かったですけど、いろいろ勉強してゴルフだけでなく人との交流も大切だと思っていい勉強になりました」。初の米ツアーとあり苦労もあったそうで「距離が長いのでその分コンディションが大事。アメリカ国内でも時差があるのでそれに対応していかないとと思いました」と話します。

充実度を点数にあらわすと「80点くらい」とし「後半戦が1番私自身結果を残したかった。フロリダの試合はいい状態でいけなかった悔しさがあって、来年はコンディションを整えて出る試合は上位を狙いたいと思いました」と意気込みました。