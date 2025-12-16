間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」は１３日に第９話が放送され、一連事件の実行犯が刑事宇都見啓（木村昴）だったことが明らかになった。次回が最終回。

高木将（＝キング、間宮祥太朗）らが鷹里小５年時にいじめのターゲットにした瀬戸紫苑（＝ドの子、吉田帆乃華、大後寿々花）が、１年前に偶然キングに再会して幼少時の悪夢がフラッシュバックし、亡くなっていた。事件は婚約者だった宇都見の復讐だった。

一方で次回最終回の予告では、「真犯人」が示唆されており、宇都見の共犯者として、週刊アポロ記者・東雲晴香（深川麻衣）が浮上している。

提示された細部条件から、瀬戸紫苑がいじめを受けた後に通っていた施設タクト学園に、東雲も通い、深い関係だったとの予想が浮上している。

第１話、最初の被害者武田敏生（＝貧ちゃん、水川かたまり）が亡くなった直後、東雲が同僚猿橋園子（＝どの子、新木優子）に「にしても…空を飛ぶことが夢だった子が落ちて死ぬとは、皮肉だね」と語っていた。

一連事件は卒業時に書いた将来の夢の絵にちなんだ形で次々に犯行が行われたが、１話の時点では園子ですら気付いていなかった。

東雲に言われて、はじめて園子も「空を飛ぶ…」と怪訝な顔になったが、なぜ部外者の東雲が卒業絵画のことを知っているのかを疑っている様子はなかった。

この発言を園子が思い出し、最終回の真犯人特定につながるとの見方も浮上している。