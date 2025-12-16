犬が「実家のインコ」と出会ったら…あまりにも尊い「まるで会話しているかのような光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で77万2000回再生を突破し、「エモい…」「泣けちゃった」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬が『実家のインコ』と出会った結果…あまりにも尊い『会話しているかのような光景』】

インコがいる…！

Instagramアカウント「tanu_pomepome」に投稿されたのは、飼い主さんの実家のインコと出会ったポメラニアンの女の子「たぬ」ちゃんの様子。飼い主さんは出張のため、泊まりでたぬちゃんを実家に預けていたのだそう。

実家のインコ「ぴっぴ」ちゃんのケージを興味津々に見つめているたぬちゃん、「キャンッ」と吠えて、なんだか一緒に遊びたそう。ぴっぴちゃんも、怖がっている様子はありません。

会話ができてる？

撮影しているお母さんも、2人のやり取りにほっこりしているよう。「たぬちゃん、ぴっぴちゃんいた？」という問いかけには、お母さんの方を向いて「いたよ！」と答えてくれているようです。

たぬちゃんのことが気になるのか、ケージの上の方から降りてきて近くに来てくれたぴっぴちゃん。たぬちゃんは「キャンッ」と吠えていて、まるで2人で会話しているようにも見えます。

優しい世界

「たぬちゃん、こっちおいで」とお母さんに呼ばれても、ぴっぴちゃんとお話がしたすぎるのか全然動かないたぬちゃん。優しい世界が広がっていて、ほのぼのしてしまいます。

初めて会った2人ですが、お友達になれそうな予感しかしません…！尊すぎる「まるで会話しているかのような光景」を見せてくれた、たぬちゃんとぴっぴちゃんなのでした。

投稿には「エモい…」「泣けちゃった」「撮影者さんも幸せそうで素敵」「可愛いねー」「ぴっぴ逆さまになってるｗ」「優しい世界」といったコメントが寄せられています。

