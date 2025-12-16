エルフ荒川、レッドカーペットも”忘れもの”で絶叫「悲しい泣きそう！」
お笑いコンビ・エルフの荒川が16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（19日公開）ファイヤーステージイベントに登場した。
【写真】爪長っ！明るい笑顔で登場した荒川
荒川は「いえ〜い！」といつものようにハイテンション＆小走りで登場。しかし、「リップ忘れてて、今取りに行ってもらってるんです！せっかくこんな機会なのに！悲しい泣きそう！」と絶叫していた。
イベントについて聞かれると「今日来たのは、楽しそう！と思って来ました！」といい、本作で期待していることを聞かれると「3D！」とシンプルにコメント。退場する最後まで「投げて！リップ！」と叫びながら会場を後にした。
『アバター』シリーズは、神秘の惑星パンドラを舞台に、先住民ナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた。前作『ウェイ・オブ・ウォーター』では、主人公ジェイクとネイティリの家族が海の民とともに戦い、愛する者のために犠牲を払う物語が展開された。最新作『ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランが人類と手を組み、パンドラ全土を巻き込む壮絶な決戦が描かれる。
イベントには島袋聖南＆石倉ノア夫婦、青木マッチョ（かけおち）、景井ひな、武尊＆川口葵夫婦、島崎遥香、出口クリスタ、CRAZY COCO、TRF（DJ KOO、SAM、CHIHARU）、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、東地宏樹、小松由佳、バトリ勝悟、 内田真礼、田村睦心も登場した。
