９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が双子との親子ショットを公開し、注目を浴びている。

１６日にインスタグラムで「ニコニコ双子たち 最近はお兄ちゃんが笑顔になって哺乳瓶がとまる！弟くんもニコニコして飲まない！かわいいけど飲んでね、でもかわいいありがとう」と近況をつづり、「なんだか、ふたりともお互い似てない二卵性だけどパーツが似てるわけではなくてもなぜかうっすらニコニコしてるとおじいちゃんのおもかげを感じるから泣いちゃいます、みんなの血が流れてるんだなぁ」と続け、双子との親子ショットなどをアップ。

「結局お宮参りいきそびれてるからお食い初めとまとめてできるタイミングがあればいいなぁと思っています お子さんとはじめてのお出かけはどこにいきましたか？」と質問した。

この投稿には「表情が増えてますます可愛いですね 弟くん、やんちゃそう」「仕事の疲れが吹っ飛びます」「次男くん、お目々といいポーズといいしょこたん遺伝子！？」「双子君めちゃくちゃイケメンです 将来が楽しみですね」「しょこたんに、似て目が大きいですね」などのコメントが寄せられている。