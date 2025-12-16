¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤ÈÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¤ÎÇß¼ò¤¬¥³¥é¥Ü¡¡»×¤¤¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡Ö¸Î¶¿¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×
¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤È¡¢¤½¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë´Ò»³ÁÏ»á¤Î¸Î¶¿¡¦ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¤Ë¤¢¤ëÇß¼ò¹©¾ì¡ÖÇß¼òÂ¢¤ª¤ª¤ä¤Þ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¼ò¤¬¡¢2025Ç¯12·î6Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¥³¥é¥Ü¤ÎÇß¼ò¡¢¸«¼é¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤ÂæºÂÉÕ¤
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬àÀ¤³¦¤Ë1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤1ÅÀ¤â¤Îá¤È¸Æ¤Ù¤ëµ®½Å¤ÊÂåÊª¤À¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤ª¼ò¤òÂ¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì³§¤µ¤ó¼«¿È¤À¤«¤é¡£
ÆüÅÄ»Ô¤Ç¤Ï25Ç¯12·î6Æü¡Á26Ç¯3·î1Æü¤Î´ü´Ö¡¢»ÔÆâ³Æ½ê¤Ç¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿Ê·â¤ÎÆüÅÄ¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇß¼òÂ¢¤ª¤ª¤ä¤Þ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù»ÅÍÍÇß¼ò¡ÊÇß¥·¥í¥Ã¥×¡Ë¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡×¤À¡£
¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÂæºÂÉÕ¤
ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¤ÏÇß¤ÎºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ê¥¨¥ê¥¢¡£´Ò»³ÁÏ»á¤Î¼Â²È¤â¡¢ÇßÇÀ²È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿Ê·â¤Îµð¿Í¡ßÇß¼ò¤È¤¤¤¦¥³¥é¥Ü¤â¡¢¡Ö¸Î¶¿¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¡¢¡Ö¿Ê·â¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÂç»³¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊ¸²½¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
ÂÎ¸³¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ÃÏ¸µ»º¤ÎÆî¹âÇß¤äòô½ÉÇß¡£
Çß¤Î¼Â¡¦É¹º½Åü¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¼ÂºÝ¤Ë»Å¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Çß¼ò¤Å¤¯¤ê¤Î²áÄø¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºî¤Ã¤¿à¥Þ¥¤Çß¼òá¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆOK¡ª¡¡Çß¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿²½¾ÑÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁ°ÌÌ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿ÆüÅÄ¿ùÀ½¤ÎÆÃÀ½ÂæºÂ¤âÉÕÂ°¡£Çß¼ò¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤â¡¢°ìÃÊ¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Çß¼ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÇß¥·¥í¥Ã¥×¡×¤òºî¤ëÂÎ¸³¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ä¤ª¼ò¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£
Çß¼ò¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤Ï¡Ö¿Ê·â¤ÎÆüÅÄ¥Õ¥§¥¹¥¿¡×´ü´ÖÃæ¤Î¸á¸å2»þ¡Á¤È¸á¸å3»þ¡Á¤Î2ÉôÀ©¡Ê³ÆÉô6¿Í¸ÂÄê¡Ë¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¡£
½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬¤Ç¡¢»²²ÃÎÁ¶â¤ÏÇß¼ò¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤¬4500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Çß¥·¥í¥Ã¥×¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤¬4300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¡ÊÅ¹Æ¬¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¡Ë¡£