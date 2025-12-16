京都大などのチームは、へその緒（さい帯）を使って、手指の末梢（まっしょう）神経が傷ついた患者を治療する治験を２０２６年１月に始めると発表した。

さい帯の細胞を培養し、立体的に組織を作る「バイオ３Ｄプリンター」で神経を覆う管を作製し、傷ついた部分に移植する。

さい帯には、組織を修復する細胞が含まれている。他人へ移植しても、拒絶反応を起こさないとされる。チームは動物実験で、神経が再生するのを確認した。治験では、指の神経が傷ついた３人の患者に対し、作製した管を移植する。経過を約９か月観察し、安全性と有効性を確かめる。さい帯は、東京大が保管しているものを活用する。

事故などで、手指の神経を損傷した患者に対しては、患者自身のほかの場所の神経を移植する治療が行われている。だが、神経を採取した場所にしびれや痛みが出ることがある。

このためチームは当初、患者の皮膚の細胞を取り出し、バイオ３Ｄプリンターで神経再生を促す筒状の組織を作る方法を模索したが、培養に時間がかかり、作製するまでに約２か月かかった。さい帯の細胞を使えば、期間を半分程度に短縮できるという。

チームの池口良輔・京大教授（手の外科）は「欠損した神経の長さや太さによっては、神経の再生を諦めざるを得ない場合もあったが、治療ができるようになる可能性がある」と話している。

金沢工業大の中村真人教授（先進再生医療工学）の話「ほかでも治験が実施されているさい帯由来の細胞を使うのは、良いアプローチだ。対処が難しい様々な病気にも応用できれば、画期的だ」