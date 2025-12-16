物価高対策などを盛り込んだ今年度補正予算がさきほど参議院本会議で可決・成立しました。国会内から中継です。

■立憲「予算の規模大きすぎる」

高市政権初となる補正予算は野党の意見を取り入れたことで国民民主党、公明党などが賛成に回り、参議院では少数与党の中で成立にこぎ着けた形です。

今年度補正予算には、物価高対策として子ども1人あたり2万円の給付やおこめ券などの食料支援などに自治体が柔軟に使える重点支援地方交付金、1月から3月までの電気・ガス料金の支援などが盛り込まれています。立憲民主党は「予算の規模が大きすぎる。緊急性のない無駄な中身が多い」などと批判する一方、ある政府関係者は「高市カラーがでた物価高対策となった」と話しています。

■定数削減法案の今後は…

――終盤国会の焦点だった衆議院議員の議員定数削減法案はどうなったのでしょうか？

議員定数削減は野党に加えて自民党内にも慎重論が根強く、審議入りというスタート地点にも立てず断念に追い込まれました。

自民・鈴木幹事長「（議員定数削減法案の）成立に向けて、あるいはつるしをおろす（委員会付託する）ということに向けてのスケジュール感というのが今、見いだせない状況でありますので、会期延長ということはまず考えにくくなった」

自民党の鈴木幹事長は国会の会期末が17日に迫る中、会期延長は行わない考えを示しました。定数削減法案をめぐって会期を延長しても、審議入りに向け野党の理解を得るのは困難と判断した形です。

――定数削減法案は今後、どうなるのでしょうか？

来年の通常国会で継続審議になるとみられ、具体的にはこの後、午後6時頃から国会内で高市首相と維新の吉村代表のトップ会談が行われます。

定数削減法案の今の国会での成立を断念したことについて、ある維新幹部は「次の国会で必ずやるという言質をとらないといけない」「高市首相を誕生させた貸しをつくっただけになってしまう」と述べています。一方、ある自民幹部は「維新が野党の時と同じように自民党にやれとだけ求めるのはおかしい」と維新の対応に不満をにじませています。

維新が連立の条件として最も重要な課題「センターピン」と位置づけた定数削減が断念に追い込まれたことで、連立関係に影響がでないか。高市首相と吉村代表は会談終了後、共同で会見を行います。