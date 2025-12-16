Snow Man佐久間大介、新CM決定で過去のポストに注目集まる「奇跡のやりとり」「SNSの使い方天才すぎ」
【モデルプレス＝2025/12/16】Snow Manの佐久間大介が12月16日より鎮咳去痰薬「龍角散ダイレクト」（第3類医薬品）の新CMに出演する。これを受け、佐久間による過去の投稿が注目を集めている。
【写真】スノメンバー、SNSのやりとりからCMに発展？微笑ましい撮影裏側
佐久間は6月15日、自身のX（旧Twitter）にて「俺、龍角散ダイレクトを日本一飲んでる自信ある」と投稿。これに「龍角散ダイレクト」の公式Xは「月曜の朝から社内が湧いています。ありがとうございます！！！！！！これからも応援しております」と引用し、感謝を伝えた。佐久間は「冗談抜きで、いつも勝手にお世話になっております！日本一超えて世界一飲んでると思うので、これからもよろしくお願いします」と返信しており、ファンの間では「これを機にCM決まってほしい！」「微笑ましい」などと話題を呼んでいた。
そして今回、佐久間が「龍角散ダイレクト」の新CMに起用されたことが発表されると「もしかしてあのやりとりがきっかけ？」「CMが決まってほしいと思ってたけど、本当に決まるなんて奇跡のやりとり」などと過去のやりとりに注目するファンが続々。「佐久間くんSNSの使い方天才すぎ」「おめでとう！」「佐久間くんの愛が届いた！」「嬉しい」などと喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐久間大介、公式アカウントとのやりとりが話題
◆佐久間大介の投稿に反響
月曜の朝から社内が湧いています。— 龍角散公式 (@Ryukakusan_PR) June 16, 2025
ありがとうございます！！！！！！
これからも応援しております? https://t.co/kGbtdMxgXg
