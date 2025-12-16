メ～テレ（名古屋テレビ）

オンラインで買い物をする機会が増えた一方で、運ぶ業者からは“悲鳴”が聞こえています。カメラが配送の現場に密着しました。

「今が一番忙しい時期ですね」

名古屋市内の住宅街。大きな荷物を運ぶのは、配達員です。

配送現場のひっ迫が、いま大きな問題となっています。

荷物の仕分け拠点では、まだ空が暗いうちから作業が始まっていました。

愛知県尾張旭市の物流会社「ビジネスキャリー」。

たくさんのラックに積まれた数百個の荷物を、10人ほどで1日で配送するといいます。多い日には、配送する荷物が1000個を超えることも。

16日の荷物の数は約800個。多いときは1日で1人あたり150個の荷物を運ぶといいます。

「11月から、いろいろなセールが始まっている。例年クリスマス前まで配達する荷物の多い状態が続く」(ビジネスキャリー 佐々木直也 社長)

荷物が増える一方で働き手が不足

荷物が増える一方、この時期は働く人が足りなくなるといいます。

佐々木社長も、毎朝4時半に起きて作業しています。

国内の宅配便の取り扱い個数は右肩上がりに増え、今や50億個を超えています。

そんな中、トラック運転手にも2024年から残業時間の上限規制が適用されることに。

働ける時間が減り、1人あたりが運べる荷物の量が減ったといいます。

「それぞれの力量があるから、1時間に10個以上配る人もいれば、配れない人もいる。今はある程度時間が来たら、荷物が残っていてもストップをかける。体が資本なので」(佐々木社長)

デジタル化が進み、効率的な配達の助けに

準備中の配達員が手にしているのは、スマホの端末。

「順番にきょう行く荷物の(配達先の)“地図付け”をしている」(配達員)

伝票を読み込むと、荷物の配達先が地図に表示されます。

デジタル化が進み、効率的な配達の助けになっているといいます。

少しでも効率的に配達するべく急いで準備をしている中、トラブルも…。

「今連絡が来て、こっちに向かって持ってきています。ここのエリアの荷物が、別の拠点に行ってしまったという誤配送」(佐々木社長)

積み込むはずの荷物が、別の場所に運ばれていました。

再配達が悩みのタネ

そして、ひっ迫が続く物流業界で悩みのタネとなっているのが、“再配達”の問題です。

受け取る報酬は、配達が完了した荷物の数で決まるので、再配達だとお金になりません。

その日に配達できなかった分は翌日、翌々日にも作業しなければならないといいます。

「ドライバーの立場からすれば、置き配や宅配ボックスに全部入れられたら『配達完了』の率も上がって、ドライバーの手取りや売り上げも増える。以前に比べて認知されてきたのか、『置いていっていいよ』と言ってくれる客も増えているのも事実」(佐々木社長)

宅配大手6社で月26万個が再配達

国土交通省が宅配関連の大手6社の再配達率をまとめたグラフを見ると、2021年ごろから比べると改善の兆しはありますが――。

今年4月に配達した荷物でみてみると、再配達率は8.4%。

総数310万個余りのうち、約26万個が再配達されました。

ただでさえ人手不足と荷物の急増で現場の負担が増しているなか、再配達でさらに現場にしわ寄せが生まれている状態です。

この問題をめぐっては、ロボットを宅配に活用して現場の負担軽減をめざす取り組みも進められています。