メ～テレ（名古屋テレビ）

年末になると「駆け込み寄付」が急増する、ふるさと納税。返礼品に、東海地方初となる新サービスが登場しました。愛知県西尾市に寄付した人に届くのは「出張料理」。その狙いは？

寄付額6万7千円で人気シェフが出張

こんがりと焼かれた西尾産の豚肉に、西尾の抹茶を使ったデザート。

西尾市が12月上旬から「ふるさと納税」の返礼品に加えたのは、市の特産品を使ったランチが楽しめる「出張料理」です。

出張する料理人は、西尾市の石原成也さん(34)。

海苔店の2代目として働きながら、6年前に出張料理「ユア・シェフ」を立ちあげ、今では年間450件以上の「出張料理」に呼ばれる人気シェフです。

「返礼品は全国何万と常に新しいものが出てくる中で、どうしても埋もれていってしまう。おもしろい返礼品を作りたいと思っているので、西尾市の魅力がいろいろな人に伝わる返礼品として考案しました」（西尾市総合政策部 稲吉崇文さん）

市が調べたところ、返礼品として「出張料理」を提供するのは、東海地方初の試みだといいます。

持ちかけたのは、石原さんからでした。

「体験型のふるさと納税は面白そうだと思いました。出張シェフは飲食ではあるがエンターテインメント性を持った一つの行事だと考えている。西尾市の特産品をどんどん盛り込んで西尾市のPRになるといいなと思っています」（石原さん）

寄付額は6万7千円。3人分までのコースに対応し、出張エリアは基本的に愛知県内です。

市の担当者は、特産品をPRする絶好の機会になると期待しています。

「西尾市といえばウナギや抹茶があるが、それ以外にも魅力的な特産品がある。西尾のブランド豚などいろいろある中で、それを届けてあとは自宅で作ってくださいねというよりも、プロの石原さんに最高の形で最高の味にしてもらって、直接市外の人に魅力を伝えていただける、そういったものを作りたい」（稲吉さん）

前菜からデザートまで全4品のコースを試食

16日は、返礼品として振るまわれる料理がお披露目されました。

前菜からデザートまで全4品のコースです。メインを試食させてもらうと…。

「甘みとうまみがすごいです。しっかりした肉厚感。西尾産のみそのソースがさらっとしているけれど、豚の脂ととてもマッチしています。絶対これは家では作れません！」（井上裕衣 記者）

自宅にいながら、出来たての本格的なコース料理を味わえる「ふるさと納税」。

市では、今後もこうした「体験型」の返礼品をメニューに加え、西尾市の魅力がより伝わるようにしたいとしています。

「工場見学」「ラジオ番組放送権」…東海地方の体験型返礼品

東海地方では、西尾市以外にもふるさと納税が「モノ」から「コト・体験」に広がっています。

愛知県豊山町の返礼品は「航空会社の機体工場見学」です。

普段は一般公開されていないヘリコプターなどの整備工場で、整備の現場などが見学できます。

岐阜県可児市の返礼品は「FMラジオ オリジナル番組の放送権」です。

地元のコミュニティFM「FMらら」でオリジナル番組を制作し、自分の声をラジオの電波に乗せることができます。

大切な人へのメッセージや、イベントの告知などにも利用できます。

三重県四日市市の返礼品は、バレーボール・Vリーグの地元チーム「ヴィアティン三重」の選手にトスを上げることができる体験です。