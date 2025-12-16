名古屋テレビ(メ～テレ)の朝の情報番組「ドデスカ！」に出演している元ドラゴンズの矢野燿大さんが、野球少年の質問に答えました。

さらに、来年からドラゴンズで1軍外野守備走塁コーチを担当する平田良介さんにもアドバイスしました。

野球少年からの質問は3つです。

1．室内での打撃練習法は？

2．冬にやった方がいいキャッチャーの練習法は？

3．冬にメンタルを強くする方法は？

そして平田コーチからは…

監督目線で外野守備走塁コーチに求めることは？

素振りが一番いい打撃練習

Q:室内でバッティングを向上させる練習方法を教えてください。

矢野さん:

天井の高さもあるのですが、やはりバットの素振りが一番いい練習だと思います。

ティーバッティングは、ある程度軽く振ってもボールを弾けるんです。でもバットスイングはゆっくり振ると音がしないし、全力で振ると「ブン」といい音がするんです。

全力で振るというのは、ごまかしがきかない練習です。つまらない練習ですけど、ずーっとできたらすごく伸びていくと思います。

元ジャイアンツの松井秀喜さんは長嶋茂雄さんと素振りの練習をしました。

長嶋さんは、電話で松井さんのスイングの音を聞いて、「いいぞ」と言われていたそうです。いいスイングをしたらいい音が出る。それをコツコツやったら絶対によくなります。素振りをぜひやってもらいたい。

Q:素振りの回数は？

もちろんたくさんやればいいんですけど、子どもたちには「1週間で7本」と言いたい。1日1本でもいい、でも毎日続けてほしい。

YouTubeやゲームをする日もあるけれど、バットを持って1本振ることを続けると、バッティングがよくなるよと伝えています。

グラブは「下から上に」

Q:続いては、矢野さんと同じくキャッチャーを務めている少年からの質問です。冬にやった方がいいキャッチャーの練習法は？

矢野さん:

ハンドリングが大事なんです。ショートバウンドが来たり、変化球をひっかけたり、バックホームのタッチプレーがあり、キャッチャーはベースを離れられない。そういうところでハンドリングがすごく大事なんです。

ここで大事なのが、グラブとミットは「下から上」。上からいくと点でしかボールを捕れないけれど、下からなら線で捕れる。

ボールが来る前に、手は下にいってほしい。こうすると、ボールを捕るというより、ボールが入ってくるんです。

メンタル強化はチャレンジを続けること

Q:では３つめの質問です。冬場にメンタルを強くする方法は？

矢野さん:

僕は、メンタルがもともと強い人はあんまりいなくて、だんだん強くなるものだと思います。

三振もあるし、失敗はめちゃくちゃ多い。大谷翔平選手だって、今シーズン190個近い三振をしています。

そこでチャレンジし続けることが大事です。

三振しても、もう1回初球から打ってほしい。守備でエラーをしても、次に1歩でも前に出てほしい。チャレンジし続けたらメンタルは強くなっていくと思う。

僕らも「打てなかったらどうしよう」「失敗したらどうしよう」という怖さがあって、それはゼロにはならないけれど、小さくしていくために練習しているんです。

井上監督がコーチに期待すること

Q:では最後に、ドラゴンズ・平田良介コーチからの質問です。来シーズンから1軍の外野守備走塁コーチを担当しますが、監督目線で何を求めているかとの質問です。

矢野さん:

まずはデータを絶対に知っておいてほしい。

打球方向はすごくデータが出るんです。これを即答できるようにしてほしい。

監督は試合中、継投や攻撃などいろいろなことを考えていて、外野守備を考えることが遅れることがあるんです。

早めに前もって「監督、次こうしますか？ 思い切って前に出ますか？」とどんどん提案してくれると、僕はありがたい。

もう一つ、「どうですか？」ではなく、「前で勝負していいですか」などと思い切って言ってくれれば。

決断するのは監督です。井上監督がそれを採用して、もし外野の頭を越されても、絶対コーチの責任にはしないと思う。

思い切って提案するコーチでいてもらえたら、井上監督から必要とされると思います。

(2025年12月16日放送 メ～テレ『ドデスカ！』より)