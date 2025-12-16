愛知県豊田市、徳川家ゆかりの紅葉の名所・松平郷のすぐそばに、27年間変わらぬ味で親しまれる五平餅の名店があります。店を切り盛りするのは、88歳と84歳の名コンビ。「働き続けたい」という思いで守り続ける手作りの味は、1日に500本売れるほどの人気です。

■松平郷の紅葉と五平餅の名店



「松平東照宮」は、徳川家康と共に松平家の始祖・親氏（ちかうじ）を祀る“徳川家のふるさと”で、周辺の「松平郷」は、史跡巡りと紅葉が楽しめる人気スポットです。

その「松平郷」を流れる滝川沿いに店を構えるのが、五平餅専門店「滝川ふれあい工房」。名物は「五平もち」（250円）です。

客：

「甘くなく、さっぱりしている味噌。少し焦げた味がおいしい」

店長は88歳の柴田カギ子さん。柴田さんを支えるのは84歳の磯谷政江さんです。営業は週4日（金・土・日・月）のみ。それでも27年変わらぬ味を求めて多くの常連客が店を訪れます。

■27年間守られる秘伝の味噌ダレ



味の秘密を探るべく、味噌作りを見せてもらいました。砂糖は、高級菓子に使われる白ざら糖。煮物向きの黄ざら糖、上白糖の3種をブレンド。ゆっくり煮込んで砂糖水にします。



磯谷さん：

「砂糖はすぐに焦げちゃう。だから焦がさないように、ずっと混ぜっぱなし」

次に赤だし味噌を約4キロ投入。



磯谷さん：

「これで10キロぐらいできる。300～400本分ぐらい」



焦がさないよう火加減を調整しながら、約2時間半混ぜ続けます。味噌が溶けたら、みりんと酒を加えます。さらに、普通ならクルミや落花生を使うところですが、こちらでは漢方薬としても使われる薬草「アマドコロ」の根を使っています。

アマドコロは山芋のようなとろみと独特の甘みが特徴。ショウガと一緒にミキサーにかけ、味噌に加えます。



柴田さん：

「お客さんに“クルミ入っていますか？”と聞かれるけど、クルミは高いので入れません」



磯谷さん：

「一緒だよ、薬草だって高いもん」



最後に酢とゴマを加えて1時間煮詰めたら、味噌ダレが完成。27年守り続けてきた味です。



柴田さん：

「この味がみんな“おいしい”って。あんたのとこの五平餅はおいしいって言われる」

■88歳と84歳が守る味



柴田さんが続けているのが、豊田の中心部にある「JAあいち豊田産直プラザ」での毎週土曜の出店です。



JAあいち豊田産直プラザの担当者：

「こちらの店がオープンした頃からずっと焼いてもらっていて、ファンもたくさんいる馴染みの店です」

半日で200本以上売れる人気ぶり。家族に20本買っていく人や、味噌だけ求める人もいるほどファンが定着しています。



客：

「何人か五平餅の店が出店しているけど、この人にはかなわんね」



五平餅作りを始めたのは27年前。そのきっかけは、定年後に始めた野菜の直売でした。同じ思いを持った仲間が集まり始めた野菜の直売所ですが、困ったのが冬に売るものがないこと。そこで思い立ったのが、この地方の名物・五平餅の製造販売でした。

平成10年12月に開業した五平餅の店は、観光バスが立ち寄るほどの人気に。しかしあれから27年、創立メンバーで今も残っているのは柴田さん1人です。



磯谷さん：

「家庭の事情とかで皆いっぺんに辞めましたので。私はこういうの好きですから」



メンバーが多く抜けることがわかった2024年。磯谷さんは、病院で再会した柴田さんに誘われて参加。しかも磯谷さんは「五平餅マイスター」に認定された人でした。

“人生100年時代”といわれる今、高齢女性が活躍できる場所を作った柴田さんたちの活動は、国からも表彰されました。



磯谷さん：

「この味はずっと残したい。ずっと続けていきたい」

“松平郷の味”は、2人の手から、これからも未来へと紡がれていきます。



2025年11月27日放送