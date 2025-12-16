【1位〜6位】12月17日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】天秤座
総合運：★★★★★
最高の運気の中で、最高の達成感を味わうことができそうな日です。特に、目標を掲げて努力してきたことがあれば、何よりもそれに時間を費やしましょう。また、毎日使っている物を丁寧に扱うと、さらに運気の追い風が強くなります。
出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。
金運
グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。何にどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。
ラッキーアイテム：お箸
ラッキーカラー：オリーブグリーン
【2位】魚座
総合運：★★★★★
したいことを自由にしていると、あなたの個性や魅力が自然に輝きを増す。そんな嬉しい運気の日です！まずは、好きな場所で好きなことをしてOK。ただし、人の考えやペースを否定しないというのも、運気を生かす大きなポイントです。
恋愛運
主導権を握ると、恋の相手との関係がグンと甘くなる運気。話が途切れたときには、自分から新しい話題を出してください。その前に一瞬だけ、優しい表情で目を合わせることができると最高。ただし、相手が困る可能性がある話は避けて。
金運
髪型を変えたり、ちょっとした遠出をしたりと、リフレッシュできることへの出費が〇。人と一緒よりも、ひとりがベスト。気分がすっきりとするだけでなく、お金との縁がさらに強くなるためのヒントを発見できそうです。
ラッキーアイテム：シール
ラッキーカラー：ターコイズブルー
【3位】蠍座
総合運：★★★★☆
「できるかもしれない」と感じたら、今日は深く考える前に実行してみて！自信がアップする流れを生み出すことができそう。「こうなるはず」と思い描いたとおりになりやすい日なので、ポジティブなイメージを抱いてください。
恋愛運
あなたを苦しめていた執着から解放される恋愛運。「どうしてもこの人がいい」「これは譲れない」というこだわりが、消えていくでしょう。誰かとの関係が限界だと感じたら、次に進む決断を。そのほうが幸せに近づけそうです。
金運
手に入れたい物や経験したいこと、始めたい事業などに対して、今日から貯金をスタートすると〇！最高の第一歩を踏み出すことができそうです。｢次にお金を使いたいことは、何なのか？｣と、考えてみるのも金運アップの方法。
ラッキーアイテム：カトラリー
ラッキーカラー：トマトレッド
【4位】水瓶座
総合運：★★★★☆
無意識のうちに、経験を生かすことができる日です。何が起きても、冷静に受け止めて的確な判断ができるでしょう。急いで結論を出す必要があることは、ほとんど起こらない運気ですので、じっくり考えればいいのだと思っていてください。
恋愛運
特に意識しなくても、相手の話を上手に盛り上げることができて、キュンとさせてしまう日！あれこれと考えず楽しくおしゃべりをしていれば、運気を生かせます。褒めるときには、やや大げさに。まっすぐに目を合わせるのがポイント。
金運
｢成功している人とつながろう｣と考えて動いていくと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。目上の人や地位や権力がある人、これまで気後れしていた相手にも、自分から近づいてOK！堂々としながらも、敬意を示す態度を。
ラッキーアイテム：マグネット
ラッキーカラー：チャコールグレイ
【5位】蟹座
総合運：★★★☆☆
自分から挨拶をしたり、早めに準備を整えたりと、先手で動くと物事がスムーズに進む日です。どうなるか分からないことに対しても「こうなってほしい」と願うとおりになる前提で考えることが、運気アップの秘訣です。
恋愛運
今日は「すぐにでも行動したい」という衝動に駆られるかもしれません。ただ、そこで立ち止まって慎重になることで、恋を望んでいる方向へと動かしていける運気です。また、出会いは誠実さを最大のポイントにして、相手を観察して。
金運
抑えられる出費をきちんと抑えて、お金との付き合い方をワンランクアップさせることができる日です。引き落としで支払っているものや家賃など、｢変えられない｣と思ってきた部分にこそ目を向け、情報収集をしてみてください。
ラッキーアイテム：アンティークトイ
ラッキーカラー：コーラルピンク
【6位】乙女座
総合運：★★★☆☆
じっくりと考えるということを、今日は心から楽しめたり味わえたりします。壁にぶつかっていることや、周りと意見が食い違うことについて、感じた何かを紙に書き出してみて。結論を出そうとしないほうが、充実した時間を過ごせます。
恋愛運
一緒にいる時間やコミュニケーションを取っている時間が長いと、いつの間にか会話がこじれてしまいそうな恋愛運。応援している気持ちや健康を気遣っている気持ちを伝えて、あとはそっとしておくのがベストな1日です。
金運
今日は、自分と友達との金銭感覚の違いを目の当たりにするかもしれません。最初は落ち込む可能性もありますが、冷静になれば｢大切なことに気づけた｣と思えるはず。少しでも見習いたいと感じたら、素直に話を聞いてみて。
ラッキーアイテム：バングル
ラッキーカラー：レモンイエロー