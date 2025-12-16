ことしも残り2週間余りとなりました。最大9連休となる年末年始は、物価高に負けない節約術をとりながら、旅行を計画している人も多いようです。

■JR西日本 九州営業部・岩崎優 部長

「引き続き、年末年始には、お客さんに動いてもらえていると感じます。」



JR西日本とJR九州は16日午後、年末年始の新幹線の予約状況を発表しました。



山陽新幹線・博多－新大阪間の指定席の予約数は、去年の同じ時期と同程度、九州新幹線・西九州新幹線は去年より5.5ポイント減となっています。

JR各社によりますと、旅行を控える動きなどはなく前年並みの動きで、ピークは、下りが12月27日、上りが来年1月3日だということです。



年末年始の人の動きを大きく左右するのが日並びですが、この年末年始は12月27日から1月4日まで休みであれば9連休となります。



■八木菜月アナウンサー

「9連休の年末年始、皆さんはどう過ごすのでしょうか。」



■街の人

「朝倉などの温泉がいっぱいあるところ。ボーナスも入ったので、遊びに行こうかなと思っています。」

「ハウステンボスと嬉野。」

「祖父母の家に帰ります。」

「うれしい。」



一方、自宅でのんびり過ごすという人もいます。



■街の人

「推しが年末年始にテレビに出るので、それが見たくて。星野源さんが好き。」

「年末に孫が帰ってくるみたいだから、それだけお世話して、あとは寝正月です。」

大手旅行会社JTBの調査によりますと、年末年始に旅行に「行く」という人は、去年より2.4ポイント増えて25.1パーセント、「行かない」という人は74.9パーセントでした。

国内旅行については、日並びの良さも追い風となり、旅行を計画する人が去年より増えている一方で、物価高の影響などから日数はやや減少し、近距離の旅行が増加傾向にあるということです。

また、旅行を計画している人のうち、「混んでいても人気スポットを訪れたい」という人が減った一方で、「人が密集する場所は避けたい」という人は去年より増えています。



オーバーツーリズムへの懸念も旅行計画に影響しているとみられています。

旅行商品を扱う店舗で、人気の旅行先について聞きました。



■JTBトラベルゲート天神・吉井美由貴 店長

「（九州では）温泉宿は不動の人気です。海外だと、台湾やハワイ、近場の韓国が人気となっています。」



海外を中心に人気エリアへの旅行は予約が埋まりつつある中、実は沖縄が穴場だということです。



■吉井店長

「去年まで国内需要だった人が海外に行き、少し空きが出ているのかと思います。」

また、年末年始は休みが取れないという人にも朗報があります。



■吉井店長

「年明け（1月6日）以降は、比較的金額も安くなるタイミングではあるで、ぜひ都合がつかなかった方は年明けもおすすめです。」



9連休となる年末年始を旅先で過ごしたい…。旅行会社の担当者は「これから計画を立てる人は、早めの予約を検討してほしい」と話しています。