名古屋市瑞穂区の住宅街に、味噌汁を主役にした専門店があります。出汁・味噌・具材を自由に選べる“カスタマイズ味噌汁”が人気で、昼時には満席に。旬の野菜を活かした丁寧な一杯は、毎日でも通いたくなると評判です。

■選べる“自分だけの味噌汁”





「みそ汁ゃ まり福」は、食卓の定番・味噌汁が主役の店。看板メニューは、「カスタムおみそ汁（野菜5種入り）」（700円）です。

客：

「お味噌汁は、ずっと食べても飽きない。お野菜いっぱい食べられる」



女性の味噌汁にはパプリカ・つみれ・ブロッコリー・わかめ。男性の味噌汁にはトマト・つみれ・ベーコン・かぼちゃが入っています。

客：

「郡上味噌のカツオ出汁で、トッピングはベーコン」



別の客：

「出汁はカツオ、甘い味噌が好きなので麦味噌。トッピングには揚げとつみれ」



この店では、出汁・味噌・具材を自由に組み合わせ、 “自分だけの味噌汁”が作れます。

出汁は「かつお」と「にぼし」の2種類。味噌は、「郡上味噌」や「麦味噌」など個性豊かな5種類。トッピングは15種類以上あり、「厚切りベーコン」や「厚切り豚バラ」などの定番食材に加え、週替わりの食材が10種類用意されています。

客：

「気分で選べるので毎日来たい」



別の客：

「苦手なものを除いて、好きな物を入れられるのがいい」

■具材のこだわりと店主の思い





具材には店主の強いこだわりがあります。



店主：

「旬の野菜を取り入れながら。それぞれのおいしさや香りを活かした味噌汁にしたいので野菜本来の味が味わえるように考えています」

店主考案の“おすすめの組み合わせ”もあります。この日は旬の「ブロッコリー」、冬の寒さで甘みが増した「キャベツ」、彩りや食感を添える素揚げした「パプリカ」、さらにすりおろした「長芋」がたっぷり加えられ、とろっとやさしい味わいに仕上げた一杯です。

なぜ味噌汁専門店を開いたのでしょうか。



店主：

「親の介護食を作っている中で、味噌汁の価値を再確認した。出汁を一からとったお味噌汁を皆さん飲みたいんじゃないかと思って始めることに」

毎日の一杯が“特別”に変わる味噌汁専門店。「みそ汁チケット」（6汁4000円・11汁7000円）も販売しています。



2025年12月1日放送